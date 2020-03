7 her a aplikací, které dnes na iOS získáte zdarma nebo se slevou (6. 3. 2020)

Připravili jsme pro vás ty nejzajímavější aplikace a hry, které jsou v dnešní den zcela zdarma. Bohužel se může lehce stát, že některá aplikace bude opět za plnou cenu. My to žádným způsobem nemůžeme ovlivnit a chtěli bychom vás ujistit, že aplikace byla zdarma v době psaní článku. Aplikaci stáhnete tak, že kliknete na název aplikace.

Zakoupením aplikace Earth 3D – World Atlas získáte perfektní aplikaci, která vás naučí spoustu ze zeměpisu. Tato aplikace vám totiž nabídne skvělou a především interaktivní mapu světa. Díky tomu si můžete prohlédnout realistický model země a především se dozvíte spoustu informací o významných reáliích.

Původní cena: 79 Kč (25 Kč)

Máte v oblibě klasické RPG hry, ve kterých neustále pracujete na vaší herní postavě? Pokud jste si na tuto otázku odpověděli ano, pak byste se přinejmenším měli podívat na hru Gailardia 2. V této hře se utkáte s řadou nepřátel, které budete porážet díky svému magickému umu. V příběhu na vás ale čeká obrovská zápletka, kterou budete muset vyřešit.

Původní cena: 25 Kč (Zdarma)

Aplikace CopyPower copy & paste ocení především všichni uživatelé, kteří při své práci potřebují častokrát kopírovat různé texty či obrázky. Tento nástroj totiž dokáže ukládat historii všech záznamů a umožní vám se v nich vracet. Jednotlivé záznamy jsou navíc synchronizovány skrze iCloud, díky čemuž k nim můžete přistupovat odkudkoliv.

Původní cena: 25 Kč (Zdarma)

Pokud hledáte nějaký nástroj, který vám pomůže s maximalizací vaší produktivity, tak by vám určitě neměla utéct dnešní akce na aplikaci LifeOn. Jedná se totiž o kalendář a připomínky v jednom, kdy máte k dispozici i kvalitní widget, díky kterého máte přehled nad všemi nadcházejícími událostmi.

Původní cena: 25 Kč (Zdarma)

Jestliže se řadíte mezi zaryté milovníky koček, pak by vám určitě neměla chybět hra Space Cat Star Hunter. V této hře se totiž vžijete do role kočky kosmonautky, jejíž úkol je prostý – posbírat co nejvíce hvězd. Následně se tak můžete i překonávat a snažit se o vylepšení vašeho dosavadního rekordu.

Původní cena: 25 Kč (Zdarma)

V tahové strategické hře Kings Hero:Turn Based Strategy se ocitnete v roli rytíře, který se nachází ve světě plném magie a různých kouzel. V této hře budete putovat zmiňovanou kouzelnou zemí, kde budete sbírat ty nejrůznější artefakty. Samozřejmě tento úkol nebude vůbec jednoduchý, protože zlo číhá prakticky na každém rohu.

Původní cena: 49 Kč (25 Kč)

Aplikace Color Wheel cílí především na všechny grafické designéry a návrháře, kteří potřebují mít vždy po ruce nástroj na zobrazení barev. Jedná se totiž o klasické kolečko s barevnými kombinacemi, které vám také zobrazí jejich zápis v různých barevných modelech.

Původní cena: 79 Kč (Zdarma)