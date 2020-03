Apple TV a další populární streamovací kanály

Tisková zpráva: Naše životní tempo se každopádně zrychluje a na to pružně reaguje zábavní průmysl. Vzpomínáte si, kdy jste chodili do obchodu nebo půjčoven pro stříbrné disky DVD? Anebo patříte ke starší generaci, která si ještě vzpomíná na VHS kazety? Masivní cihly s nahrávkami pofidérní kvality. No, pokrok je všechno možné, jenom ne statický.

Určitě si ještě vybavujete pocit nedočkavosti, kdy jste očekávali další díl svého oblíbeného seriálu v televizi.

Mně na mysli vyplouvá vzpomínka otce, který čekal do ranních hodin, aby zafandil u fotbalového nebo tenisového zápasu, které se odehrávaly v jiném časovém pásmu.

Tohle všechno se radikálně změnilo na začátku nového tisíciletí. Jako houby po dešti se objevily nové platformy a velice rychle se staly významnou konkurencí klasické televizi, ale i té kabelové a satelitní.

Už se déle nemusíme přizpůsobovat televiznímu programu, diváci mají teď svobodu a moc volby 24 hodin denně, a to doslova. Oblíbené filmy, seriály, dokumenty, počítačové hry lze pohodlně sledovat a hrát z počítačů, mobilních zařízení, herních konzolí či interaktivních televizních obrazovek.

Podívejme se na nejvýznačnější a nejpopulárnější platformy a čím se navzájem liší.

Apple TV

Společnost Apple je evidentně velice inovativní společnost a už v roce 2006 její zakladatel Steve Jobs poukázal na změnu ve sledovacích návycích diváků. Původní zařízení iTV byla malá krabička s pamětí 40 GB a uživatelé ji mohli synchronizovat se svým zařízením a přehrávat na televizích.

O čtyři roky později byla uvedená streamovací verze Apple TV a přidala k tomu podporu Netflix, aby mohli mít její uživatelé přístup do streamovací knihovny.

V listopadu loňského roku byla spuštěná Apple TV+. A v čem je tato streamovací služba odlišná?

Zaměřuje se především na svojí vlastní tvorbu. Nezačala ničím menším než kritiky i diváky opěvovaným seriálem „The Morning Show“, ve kterém excelují Jennifer Anistonová a Reese Witherspoonová.

Služba je dostupná ve více než 100 zemích a nechybí dabing, titulky a titulky pro neslyšící a nedoslýchavé. Účet je možné sdílet v rámci šesti rodinných příslušníků či přátel.

Apple TV tedy opět formuje budoucnost.

Twitch

Kanál Twitch je naprosto zdarma a nabízí pestrou škálu her, souvisejících diskusních pořadů a hudbu. Poskytuje umělcům, aby přispěli svojí produkcí a mohli se předvést svým následovníkům.

Veřejně známé osobnosti využívají těchto druhů médií také ke spojení se svými příznivci. Patří mezi ně taky americký profesionální poker hráč Jason Somerville, který se spojil s kanálem Twitch, aby se přiblížil svým fanouškům. Dokonce založil vlastní kanál pod názvem runitup.tv.

Netflix

Jeden z nejoblíbenějších streamovacích kanálů byl původně online DVD půjčovnou s 925 dostupnými tituly, psal se rok 1998.

Teď se tihle průkopníci v oblasti streamovací televize těší obrovské oblibě. V loňském roce využívalo služby Netflix přes 167 milionů uživatelů! Kromě hollywoodských, bollywoodských nebo mezinárodních filmů produkují více a více originálních pořadů a pravidelně sbírají filmové ceny.

Vevo

Pokud je vaší vášní hudba, pak Vevo je tu přesně pro vás. Je to snad jediná platforma, která je zaměřená pouze na hudbu. Na shlédnutí je impresivní množství hudebních videoklipů, dokumentů, živých koncertů a rozhovoru. Tedy vše, o co by jen mohl mít nadšenec do muziky zájem.

Prime Video

Prime Video neboli Amazon Video, jak jistě podle názvu tušíte, je sesterskou společností gigantické online služby pro nakupování a na trhu je od roku 2006. I tento kanál má široké spektrum pořadů, především dětské publikum si přijde na své.

Hulu

Společnost funguje od roku 2007 a je plně kontrolována svým většinovým vlastníkem Walt Disney.

Kanál se zaměřuje na rodinné filmy, seriály a show. K dispozici je i program ostatních televizních kanálů, se kterými společnost Hulu uzavřela partnerství.

Počet streamovacích platform neustále roste… dál tu máme Locast, Peacock, Seeso, Disney+, Hotstar a další. Jedinou podmínkou je v podstatě spolehlivé internetové připojení a poplatek.

Konkurencí jsou i sociální sítě, jenž produkují svoje vlastní pořady, mezi nejvýraznější patří Facebook se svými živými přenosy. Uživatelé mají možnost zúčastnit se debat v reálném čase, což je velmi atraktivní.

Volby jsou nepřeberné, a kdo by nechtěl rozhodovat o zábavě ve svém vlastním tempu, čase, z pohodlí domova i mimo něj?

Magazín Letem světem Applem nenese za text výše žádnou odpovědnost. Jedná se o komerční článek, jehož dodavatelem (v plném znění spolu s odkazy) je inzerent.