Apple poodhalil další detaily chystaného chytrého prstenu

Přestože by se mohlo zdát, že jablečná společnost se ve svých patentech poslední dobou zaměřuje výhradně na iPhone a další staronová zařízení, není tomu docela tak. Apple totiž pokukuje také po chytrém prstenu, který by umožňoval v podstatě totéž co Apple Watch, jen v kompaktnější a nenápadnější verzi. Jediným problémem dosud byl design a to, jak by mohl prsten obsáhnout všechny potřebné senzory. S řešením naštěstí Apple přispěchal v nejnovějším patentu, kde nastiňuje efektivní východisko.

O chytrém prstenu jsme v minulosti psali již mnohokrát, avšak dosud nebylo vlastně jasné, jak přesně by mohl vypadat finální design a jaké funkcionality by mohl nabídnout. To mění nový patent, kde se Apple chlubí poměrně pozoruhodným technickým řešením a způsobem, jakým lze v minimalistické podobě seskupit řadu potřebných senzorů. Struktura prstenu by totiž vůbec nemusela být pouze statická a nehybná, jak se dosud předpokládalo. Jablečná společnost má totiž v plánu z nového zařízení udělat jakýsi univerzální ovladač, který bude poskytovat haptickou zpětnou vazbu a půjde pomocí něj dotykem jednoduše reagovat na příchozí oznámení. K tomu je však třeba plejáda senzorů, mezi něž patří také tlaková, tahová, ultrasonická, optická a dotyková čidla. V případě vibrací a haptické odezvy by bylo třeba zakomponovat také malou součástku, jež bude aktivně komunikovat s dalšími zařízeními.

To vše ale vyžaduje poměrně hodně místa, a tak Apple přišel s unikátním designem, díky němuž by bylo možné strany prstenu natáhnout podél prstu tak, aby tvořily tvar podobný trubici. Ve finále by tak v natažené formě zařízení obepínalo velkou část prstu, včetně některých kloubů. Kruhové tělo by tak bylo možné libovolně prodloužit a v případě potřeby zase zmenšit na úroveň pouhého prstenu. Této funkcionality by bylo možné docílit například pomocí západky s několika panty, případně flexibilní membránou, s níž by šlo manipulovat. Alfou a omegou by byl jakýkoliv materiál, který by umožňoval efektivní pohyb všech částí, a to bez většího odporu. Pohybující se část prstenu by mohla obsahovat také kryt či drobné teleskopické součástky, jež by chránily senzory a zpevňovaly by celkovou strukturu. Díky natažení přes kloub by navíc zařízení mohlo odhadovat pohyb prstu a na základě toho například zaznamenávat různá gesta. Stejně na tom jsou i čidla, z nichž některá by mohla fungovat pouze ve stavu, kdy prsten obepíná větší část prstu. Uvidíme, zda po tomto konceptu Apple nakonec sáhne, nebo ho raději uklidí šuplíku.