7 aplikací a her na Mac App Store a Steamu, které získáte zdarma nebo se slevou (5. 3. 2020)

Pravidelně vám přinášíme seznam několika zajímavých macOS aplikací a her z Mac App Storu a ze Steamu, které jsou v daný den zdarma či za zvýhodněnou cenu. Pro dnešní den si však uvedeme pouze aplikace, které v době psaní článku byly na Mac App Store ve slevě. Snažíme se vybírat jen ty nejzajímavější, které by vám mohly být k užitku. Bohužel, může se stát, že aplikace opět sklouzne k původní ceně, což však neovlivníme. Aplikaci získáte tak, že kliknete na její název.

Určitě jste se již někdy setkali se situací, kdy jste kopírovali hromady textu nebo obrázků a v určitém momentě jste se zkrátka ztratili v tom, co vlastně máte právě ve schránce zkopírováno. S tímto vám dokáže spolehlivě pomoct aplikace Paste – Clipboard Manager, která uchovává historii veškerého překopírovaného textu a umožňuje vám se mezi záznamy vracet.

Původní cena: 379 Kč (Zdarma)

Aplikaci Tipard Video Converter Pro ocení všichni uživatelé, kteří alespoň jednou za čas potřebují převést video z jednoho formátu do druhého. Tento nástroj si totiž přesně s touto úlohou poradí doslova raketovou rychlostí, kdy navíc neztratí kvalitu u výsledného souboru. Aplikace navíc umožňuje přidání různých efektů, tvorbu DVD a spoustu dalších funkcí.

Původní cena: 749 Kč (629 Kč)

Zakoupením aplikace TaskInsight získáte perfektní nástroj, který slouží k maximalizaci vaší produktivity. V rámci této aplikace si budete tvořit ty nejrůznější seznamy s nadcházejícími úkoly, což se následně promítne i do časové osy. Na té uvidíme úplně skvěle všechny úkoly, což vás případně i motivuje k jejich dokončení.

Původní cena: 879 Kč (749 Kč)

S pomocí aplikace Live Paradise doslova proměníte vaši pracovní plochu v ráj. Spousta lidí si totiž stojí za názorem, že animované tapety zobrazující klidné prostředí vás dokáží značně zrelaxovat a zbavit stresu. Na tomto staví i tato aplikace, která vás zbaví nudných statických tapet a doslova vám poskytne animované okno do ráje.

Původní cena: 79 Kč (49 Kč)

Jestliže se řadíte mezi milovníky logických her, které vám skutečně dokáží zavařit mozek, pak byste se měli přinejmenším podívat na hru The Witness. V této hře se totiž vžijete do svého charakteru, který se z ničeho nic probudí na zcela opuštěném ostrově. Problémem je, že si nic nepamatujete a před vámi leží spoustu záhad. Zvládnete je rozlousknout?

Původní cena: 36,99 € (9,24 €)

Ve strategické hře Wargame: Red Dragon se ocitnete v otevřeném konfliktu, ve kterém proti sobě stojí západní státy proti východnímu komunistickému bloku. Vy se vžijete do role velitele, který rozhoduje o akcích armády skládající se ze sedmnácti států. Zvládnete správně rozhodnout o pěchotě, tancích, helikoptérách a vyhrát tak celou válku?

Původní cena: 29,99 € (5,99 €)

Napadlo vás někdy, jaké by to muselo být, kdybyste si otevřeli svou vlastní hospůdku ve fantasy světě zvaném Delcrys? Přesně v tomto totiž spočívá hra Crossroads Inn a váš úkol je zcela jednoduchý. Musíte totiž zajistit, že všichni vaši hosté budou se službami spokojení a budou hlásat věhlas po širokém okolí.

Původní cena: 19,99 € (14,99 €)