Test rychlosti: Jak si vede iPhone s iOS 13.3.1 oproti iOS 13.4 Beta 4

Přesně 6 dní poté, co Apple vydal třetí vývojářskou betaverzi systému iOS 13.4 zde máme již v pořadí čtvrtou verzi. Její ostré vydání se tedy kvapem blíží a my můžeme doufat, že se s novou verzí operačního systému zlepší stabilita systému, výdrž baterie a plynulost. Na poslední atribut se tradičně zaměřuje youtubový kanál iAppleBytes, který ani nyní nezahálí a poskytuje nám srovnání rychlosti aktuálního iOS 13.3.1 s betou iOS 13.4 na iPhonech SE, 6S, 7, 8 a XR.

Na iPhonu SE naběhnul systém rychleji na iOS 13.3.1. To samo o sobě až tak vypovídající ovšem není a zlepšení či zhoršení plynulosti většinou poodhalí až aplikace třetích stran. Na aktuálním iOS 13.3.1 můžeme pozorovat rychlejší otevření aplikací jako YouTube a Twitter. Na betě jsou naopak svižnějnější aplikace jako Instagram a VK. Na iPhonu 6S vidíme úvodní obrazovku přibližně o vteřinu rychleji na čtvrté betě. Aplikace YouTube, Facebook a Snapchat pracují o poznání rychleji na čtvrté betě, ostatní aplikace jsou poměrně vyrovnané. IOS 13.4. tedy iPhonu 6S rozhodně svědčí.

Naběhnutí systému je na iPhonech 7 takřka totožné a i zde vidíme rychlejší práci mnoha aplikací. Kupříkladu jde o YouTube, Facebook, Twitter a VK. I u tohoto modelu tedy můžeme říct, že verze 13.4 jde v tomto ohledu jistě správným směrem. U iPhonu 8 s čipem Apple A11 Bionic zpozorujeme domovskou obrazovku iOS 13 dříve na aktuálním iOS. Na betě pracuje svižněji aplikace jako Apollo for Reddit, u jiných se spouští aplikace třetích stran souběžně. U rok a pár měsíců starého iPhonu XR naběhne systém rychleji na aktuálním iOS 13.3.1, a to přibližně o vteřinu a půl. Co se spouštění jednotlivých aplikací týče, jde o velmi vyrovnanou záležitost, ostatně jako obvykle, neboť Apple deklaruje pozorovatelné zrychlení zpravidla u starších zařízení. Závěrem můžeme říct, že čtvrtá beta si v testu rychlosti nevede vůbec zle a oproti betě s číslem „3“ jde o značné zlepšení. Doufáme, že vylepšování bude v tomto směru pokračovat i nadále.