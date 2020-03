Nejen Čína: Apple stopnul svým zaměstnancům kvůli koronaviru cesty do Itálie a Koreji

Jablečná společnost nebere nejnovější hrozbu v podobě koronaviru, též známého jako COVID-19, na lehkou váhu a zavádí veškerá nutná bezpečnostní opatření, aby ochránila zdraví jak zaměstnanců, tak uživatelů. Po uzavření a opětovném otevření řady obchodů, kanceláří, kontaktních center a továren se nyní Apple zaměřil spíše na rizikové oblasti spojené s výskytem viru. Jedny z nich jsou také Itálie a Jižní Korea, kam často pracovníci jezdí kvůli konferencím a jednáním. Od nynějška ale pracovních výjezdů do těchto zemí výrazně ubude.

Po několika e-mailech zaměstnancům týkajících se koronaviru a jeho dopadů jablečná společnost přišla s další várkou doporučení a omezení, která se si berou na paškál zejména pracovní cesty do rizikových zemí a seznam věcí, jimž by se pracovníci měli vyhnout. Mezi potenciálně nebezpečné oblasti kromě Číny patří také Itálie a Jižní Korea, které zaznamenaly za posledních několik dní zvýšený počet případů a rychlé šíření do dalších regionů. V každém případě platí, že každá cesta do těchto zemí musí být podniknuta pouze z bezodkladného důvodu, který je nanejvýš důležitý pro chod společnosti. Vše ostatní bude muset být schváleno viceprezidentem, jenž sám určí, zda má daná služební cesta nějaký přínos, či nikoliv a jaká rizika s sebou přináší. Rozkvětu se dočkala také virtuální jednání, která umožňují zvyšovat produktivitu práce, aniž by bylo nutné dostat se do kontaktu s větším počtem lidí.

„Je spousta možností a způsobů, jak si můžeme poradit s nadcházejícími meetingy a konferencemi. Jedním z nich je i videohovor. Pokud tedy máte naplánovanou služební cestu, důrazně doporučujeme prokonzultovat ji s vaším manažerem a buď výjezd do zahraničí odložit, nebo úplně zrušit. Alespoň tedy v případě, že nebude neodkladný a půjde vyřešit právě přes videohovor nebo telekonferenci,“ vyjádřil se Apple v e-mailu zaměstnancům. Společnost nepodceňuje ani hygienu a kromě řady protokolů týkajících se bezpečnostních nařízení na drtivé většině pracovišť nabízí k použití také dezinfekci. Technologický gigant si posvítil taktéž na potenciálně nemocné zaměstnance a všem, kteří se cítí nachlazeni nebo trpí zvýšeními teploty výrazně doporučil vzít si placené volno. Nezbývá tedy než čekat, jak se situace vyvine a zda se nakonec vůbec dočkáme letošního WWDC 2020. Například Google byl nucen svou konferenci I/O z důvodu koronaviru zrušit.