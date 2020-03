Za odstranění hry Plague Inc. z čínského App Store může mnohem víc Apple než Čína

Před pár dny jsme vás na našem magazínu informovali o tom, že z čínského App Store zmizela veleoblíbená hra Plague Inc.. Ta umožňuje hráčům pomocí fiktivního viru vyhladit lidstvo, díky čemuž se těší od propuknutí koronavirové nákazy prakticky po celém světě velké popularitě. Ačkoliv se zprvu spekulovalo nad tím, že právě popularita hry byla trnem v oku čínské vládě, která rozhodla o jejím stažení z tamního App Store, podle zjištění magazínu TechCrunch je pravda úplně jinde. Za stažení titulu totiž může svým způsobem Apple.

Už v roce 2016 vstoupil v Číně v platnost zákon, který všem vývojářům, kteří chtěli v čínském App Store distribuovat své aplikace, nařizoval získání speciální licence. O tu si Ndemic Creations, který za hrou Plague Inc. stojí, sice zažádal, avšak úspěšný nebyl a tudíž se teoreticky vůbec neměl dostat do čínského App Store. Nicméně Apple hru i přesto ve svém obchodě s aplikacemi zveřejnil a díky mikrotransakcím z ní mohl až donedávna profitovat. Takto “nelegálně” distribuovaných her však podle TechCrunche obsahoval a možná i stále obsahuje čínský App Store mnohem víc.

Těžko v tuto říci, jak moc se musel Apple pro několikaleté udržení Plague Inc. v čínském App Store namáhat, jelikož celý proces okolo licencí je poměrně spletitý a kvůli tomu i nejasný. Faktem však je, že kdyby byl jeho ověřovací proces aplikací pro App Store zcela stoprocentně funkční a neprolomitelný, titul se do jeho obchodu nedostal už před dlouhými čtyřmi lety. S trochou nadsázky by se dokonce dalo takto dlouhé přežití v “zakázaném” obchodě přirovnat k malému zázraku, který má však nyní konec. Čínským úřadům totiž zřejmě došla trpělivost, důkladně prověřili licence vývojářů aplikací a pak už “jen” postupovali podle zákona, který si schválily před čtyřmi lety. Zda je kontroverzní či nikoliv už necháme na posouzení každého z vás. Podíl viny na odstranění hry se nicméně Applu tentokrát upřít nedá.