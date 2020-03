iPhone SE 2 bude zřejmě týdny po představení nedostatkovým zbožím

V letošním roce se od Applu obecně očekávají velké věci převážně ve formě zbrusu nových převratných produktů. Tato očekávání však nebudou kvůli epidemii koronaviru, která decimuje svět, z hlediska splnění ničím jednoduchým – tím spíš, když musí Apple kromě produktů jako takových řešit i to, zda je vůbec dokáží fabriky jeho dodavatelů vyrobit. Minimálně v případě iPhonů bude totiž právě výroba ještě alespoň do druhého čtvrtletí letoška oříšek.

S tvrzením, že se situace v dodavatelském řetězci iPhonů zatím příliš nelepší, přišel analytik Ming-Chi Kuo, jehož zdroje patří mezi jedny z nejpřesnějších na světě. Ty mu nyní potvrdily, že fabriky dodavatelského řetězce Applu jsou stále ochromeny koronavirem a to jak přímo – tedy nákazami a karanténami, tak i nepřímo skrze nedostatek komponentů pro montáž iPhonů. Kvůli tomu tak výroba iPhonů téměř neběží a podle Kua zřejmě do května ani nepoběží. Dodavatelský řetězec si tak bude muset vystačit se svými skladovými zásobami a komponenty, které do něj doputují z nejméně zasažených fabrik.

Při pohledu na dostupnost iPhonů v nabídce Applu se zatím nezdá, že by se v ní problémy s jejich výrobou jakkoliv výrazně podepisovaly. Zlom tak pravděpodobně nastane až po březnovém představení iPhonu 9 nebo chcete-li iPhonu SE 2, kterého bude na pultech obchodů dlouhé měsíce velmi pravděpodobně velký nedostatek. S blížícím se květnem nicméně začnou pravděpodobně docházet i skladové zásoby dalších modelů jablečných telefonů a tudíž se zhorší i jejich dostupnost. Apple tak může v tomto směru těšit alespoň fakt, že letní prázdninové období nebývá na prodeje iPhonů nikterak bohaté a jejich nedostatek by proto nemusel ovlivnit příliš jeho uživatelů.