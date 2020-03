Apple zaplatí za zpomalování starších iPhonů další astronomickou pokutu

Mohlo by se zdát, že aféra, související se záměrným zpomalováním iPhonů, nadobro utichla – opak je ale pravdou. Společnosti Apple byla ve Spojených státech tento týden v této souvislosti udělena pokuta ve výši 500 milionů dolarů. Firma sice podle agentury Reuters odmítala, že by se dopustila protiprávního jednání, na předběžné opatření ve formě pokuty ale přistoupila s tím, že se chce vyhnout dlouhým soudním procesům. Pokuta byla stanovena tak, aby na každý zasažený iPhone připadalo pětadvacet dolarů.

Tato konkrétní žaloba se týká uživatelů ve Spojených státech, jejichž iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus nebo iPhone SE s operačním systémem iOS 10.2.1 zaznamenal zmíněné problémy se zpomalením nebo vypínáním. Předmětem žaloby jsou změny, které Apple zavedl spolu s uvolněním zmíněné verze operačního systému iOS. V rámci těchto změn docházelo po aktualizaci k záměrnému zpomalování iPhonů, jejichž kapacita baterie klesla pod určitou stanovenou úroveň. Problém byl ale v tom, že Apple o této změně dostatečně neinformoval své zákazníky. Ti často pod vlivem zpomalení svých přístrojů nabyli dojmu, že je jejich zařízení poškozené, a v řadě případů si rovnou kupovali nové modely iPhonů.

Důvodem zavedení těchto změn byla snaha společnosti Apple zabránit neočekávanému vypnutí nebo jinému selhání iPhonů s opotřebovanějšími bateriemi. Soudy ohledně tohoto jednání proběhly také v jiných zemích světa – v Itálii například Apple dostal kromě pokuty také nařízeno, aby na svých stránkách zveřejnil příslušnou zprávu a veřejně se svým zákazníkům omluvil za nedostatečnou komunikaci. Společnost Apple se za své jednání poprvé veřejně omluvila v prosinci roku 2017, kdy zároveň přislíbila, že v tomto směru provede patřičné změny, mezi které patřily například zvýhodněné programy výměny baterie nebo nová funkce s názvem Kondice baterie, v jejímž rámci mohou uživatelé podrobněji sledovat stav baterie svého iPhonu.