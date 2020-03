Vdova po Stevu Jobsovi prozradila, co plánuje udělat se zděněným jměním

Filantrop a legendární zakladatel Applu Steve Jobs z tohoto světa nešťastně odešel již před 9 lety ve věku 56 let. I tak však za sebou zanechal obrovské jmění v hodnotě miliard dolarů, které připadlo z velké části jeho manželce, Laurene Powell Jobs. Ta se na rozdíl od tehdejší ikonické tváře jablečné společnosti na veřejnosti příliš neobjevuje a spíše se drží v ústraní, avšak v minulosti se již mnohokrát zasloužila o poměrně zajímavé projekty, které pomohly statisícům lidí. V nejnovějším rozhovoru Laurene nastínila, jak plánuje s financemi svého manžela naložit.

Když se řekne jméno Steve Jobs, drtivá většina lidí, i těch pohybujících se mimo technologickou sféru, si okamžitě vybaví zamyšleného vizionáře v černém roláku a džínách. V případě jeho manželky, Laurene Powell Jobs, ale podobný obraz chybí. I přes to, že se jedná o vlivnou filantropku, která v roce 2004 založila nadaci Emerson Collective a pozitivně se podepsala na životech statisíců a milionů lidí. Ve své práci se věnuje především dětem, kteří si nemohou dovolit studovat, imigrantům, nadaným sportovcům a podpoře nezávislých novinářů. V rozhovoru pro New York Times dokonce Laurene naznačila, že ještě zdaleka nekončí a plánuje utratit až 27.5 miliard dolarů na dobročinné účely. Zároveň se negativně vyjádřila na adresu bohatých a mocných lidí, kteří shromažďují jmění a nechávají nižší střední třídu napospas svému osudu.

„Není fér, aby hrstka jedinců hromadila tak obrovské množství peněz a vlastnila tolik majetku, na který dohromady nedosáhne ani několik milionů lidí z nižší třídy. Z mého pohledu je to zkrátka neakceptovatelné. Nechci být jednou z nich a zařadit se po bok podobně nenasytných individuí. Steve v tomto jednání také neviděl smysl a nikdy neměl potřebu se takto chovat. Pokud se toho dožiji, mým cílem je vymýtit tento trend a stát se posledním člověkem, který takto velké jmění spravuje. Dělám to i kvůli svým dětem. Zároveň bych se ráda zmínila o slavném sloganu mého manžela, který tak rád proklamoval. Svým rčením měl Steve na mysli to, že každý z nás může ovlivnit okolní prostředí a struktury, jež drží naši společnost pohromadě. Právě tyto struktury by měly totiž sloužit jako pevné základy a opora pro všechny lidi, nezávisle na podmínkách. Každý z nás může žít naplňující a osobitý život,“ vyjádřila se Laurene v rozhovoru.

Rozhodně se jedná o zajímavou iniciativu, o které v budoucnu rozhodně ještě uslyšíme. Rčením svého manželka myslela Laurena motto „We’re here to put a dent in the universe“, tedy ve volném překladu „Jsme tu proto, abychom dosáhli až za hranice hvězd“. Kromě toho se manželka Stevea Jobse zmínila také o rodinných příslušnících podporujících Donalda Trumpa, smířením se se smrtí jejího otce v mládí a její práci ve školních institucích. Uvidíme, zda se rozhodne svého plánu držet a své jmění poctivě rozdělit mezi potřebné tak, jak slibuje.