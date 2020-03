Takto vypadá obsah balíčku, který Apple posílá svým zaměstnancům v karanténě v Číně

Čínský koronavirus již pěkných pár týdnů děsí svět. I na našem území v posledních dnech kvůli nemoci panikaří a skupují trvanlivé potraviny ve velkém ve snaze zajistit si v případě tvrdé karantény dostatek potravin. Prevenci nebral ale na lehkou váhu ani Apple, který na počátku minulého měsíce obchody v Číně uzavřel kvůli obavám z možného šíření viru. Nyní už ale více než polovina původně zavřených obchodů otevřela, tedy alespoň na pár hodin denně. Někteří zaměstnanci Applu nicméně kvůli koronaviru uvízli ve Wenzhou a v provincii Hubei. Na však samozřejmě kalifornský gigant nezapomněl.

Zaměstnancům uvízlým v karanténě v Číně poslal Apple iPad, roušky, sladkosti, čaje, teploměr, kávu, dezinfekční prostředky a pár dalších drobností. K tomuto balíčku přiložil i dopis s textem: „Naší vážení kolegové v provincii Hubei a městě Wenzhou, doufáme, že vás tento dopis zastihne ve zdraví. Od poslední komunikace s Vámi víme, že jste v této situaci všichni silní. Rozumíme obtížím, kterým čelíte a rádi bychom Vám a Vaší rodině poskytli co nejlepší podporu. Víme, že provincie Hubei a město Wu-chan jsou nejvíce zasaženy koronavirem, který si vyžádal v Číně už 2835 životů. Za celý Apple tým vám posíláme vše nejlepší spolu s CareKitem pro Vás a Vaši rodinu. V balíčku naleznete předměty a iPad, který lze použít k online učení dětí nebo ke zkrácení dlouhých chvil doma. Kromě toho jsme pro vás přichystali řadu poradenských a konzultačních služeb, které Vám v těchto chvílích pomohou.“

Dne 26. února na výroční schůzi akcionářů sám šéf Applu Tim Cook hovořil o naléhavosti zachování zdraví všech zaměstnanců Applu na čínském území. Co se akcií Applu týče, ty nyní zaznamenávají značné výkyvy, a to kvůli nejistotě na globálních trzích. Podobná situace ale panuje téměř u všech velkých technologických gigantů. Nezbývá tedy než doufat, že se situace již brzy zlepší a svět se navrátí do starých kolejí. Bohužel, brzký návrat se ještě pěkných pár měsíců neočekává.