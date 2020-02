Jak nahrát na YouTube video, aby se přehrávalo v co nejlepší kvalitě

Pokud jste se někdy snažili nahrát video s „rychlými záběry“ (tzn. například jízda autem, sjezdy na kole, apod.) na YouTube, tak mi určitě dáte za pravdu, že to není žádný med. Většina uživatelů tak nějak ví, že po nahrání videa na YouTube dochází ke komprimaci, aby ono video na serverech YouTube nezabíralo příliš místa. A dává to logiku – stačí si představit, že je na YouTube každou minutu nahráno 300 hodin videa a celkový jejich počet se počítá v miliardách. Kdyby YouTube videa nekomprimoval, nejspíše by ani nestíhal neustále vytvářet nová a nová úložiště. Začněme ale od začátku a nepředbíhejme.

Abyste mohli na YouTube nahrát kvalitní video, tak je samozřejmě nutné mít kvalitní techniku, která takové video dokáže nahrát. Tím chci říct, že jen těžko vytvoříte krásné video, když bude nahráno 10 let starým telefonem. Začátek pro dobré video začíná vždy v technice, kterou využijete – ať už to je tedy například GoPro, zrcadlový fotoaparát, profi kamera, anebo nějaký novější telefon. Co se týče nastavení, tak pro rychlé záběry byste měli vždy volit alespoň 60 snímků za sekundu, aby bylo video plynulé. Všeobecně samotný YouTube doporučuje nahrávat videa ve formátu MP4 (videokodek H.264) v prakticky libovolné snímkové frekvenci (24 až 60 FPS). Důležitý je také bit-rate (datový tok), který je pro určité rozlišení videa vždy stanoven jinak.

Jak probíhá komprese na YouTube

Když na YouTube nahrajete jakékoliv video, tak dojde k jeho kompresi. To znamená, že se YouTube snaží tohle video „zmačkat“ do co nejmenší velikosti. Kvůli tomu dochází také ke ztrátě kvality videa, a to především u takových videí, kde se neustále mění scéna. V případě, že na YouTube nahrajete video, kde se například hýbete jen vy, ale scéna okolo vás zůstává stejná, většinou ztrátu kvality jen tak nepostřehnete. V opačném případě však může dojít ke „kostičkování“, ztrátě kvality a zhoršení celkového pocitu pro diváka. K tomuto kostičkování dochází kvůli již zmíněnému datovému toku, který má YouTube kvůli zachování malé velikosti videa nízký. Například, pro 1080p video s 60 FPS je maximální datový tok 12 Mb/s, což znamená, že jedna sekunda videa musí být „popsána“ maximálně 12 megabity dat. Když vezmeme v potaz, že například nejnovější GoPro má datový tok přes 40 Mb/s, tak se ztráta těchto téměř 30 Mb/s prostě někde musí projevit. A projeví se právě v onom kostičkování, jelikož určité části videa (a jeho pixelům) už jednoduše nezbylo místo pro popsání, a tak jsou data zjednodušena a sjednocena do kostiček.

Jak předejít špatné kvalitě?

Určitě vás tedy zajímá, jakým způsobem můžete této ztrátě kvality předejít a co všechno můžete udělat pro to, aby bylo výsledné video perfektní. Pokud to vaše zařízení umožňuje, tak byste v něm prvně měli nastavit klasické vyobrazení barev, které se často označuje jakožto Flat. Pokud zvolíte velmi křiklavé barvy a navíc k tomu také zvýšení ostrosti, bude se muset video popsat větším množstvím dat (datovým tokem), a tak se zase dostanete ke kostičkování. Druhá fáze je poté v postprodukci, kde byste měli sami nastavit maximální datový tok stanovený YouTubem. Zároveň se doporučuje, abyste videu provedli tzv. upscale. To v praxi znamená, že pokud máte Full HD video (1080p), tak byste ho měli převést například do 4K. Pokud tato pravidla dodržíte, tak YouTube na vaše video prakticky vůbec nesáhne a provede minimální komprimaci. Držte se tedy pravidla, že je lepší si komprimaci provést lokálně na vašem počítači, než abyste video nechali komprimovat samotným YouTubem.

Upscale?

Někteří z vás si možná stále nedovedou představit to, co je to upscale. Jak už jsem zmínil výše, tak se jedná o zvětšení rozlišení videa, kdy například z Full HD videa uděláte 4K. V tabulce, ve které se nachází doporučená nastavení kódování pro nahrávání na YouTube (viz galerie výše), můžete zjistit, že 4K video nabízí oproti Full HD videu prakticky čtyřikrát větší datový tok. Vy tedy sice provedete upscale z Full HD na 4K (tzn. video nebude ve 4K vypadat jako 4K, ale bude mít horší kvalitu), avšak YouTube vám dovolí nahrát video s datovým tokem 53 – 68 Mb/s, což se rozhodně vyplatí a 1080p video tak bude schopné, laicky řečeno, popsat každou jeho sekundu čtyřikrát větším objemem dat.