Jak na iPhonu přehrávat YouTube zdarma na pozadí

YouTube se již poměrně dlouho snaží na iPhonech zamezit možnosti přehrávání své služby ať už přes aplikaci či webový prohlížeč Safari na pozadí. Toto jednání je zcela logické – vždyť přehrávání na pozadí je jednou z hlavních funkcí placených služeb YouTube Premium a YouTube Music. Způsoby, jak si YouTube na pozadí iPhonu zdarma pustit, však stále existují a není jich zrovna málo.

Firefox

Pokud jste na Firefox zvyklí z počítače, tak by se vám mohla líbit alternativa pro Safari v podobě prohlížeče Firefox pro iOS a iPadOS. V mobilní verzi si můžete nechat synchronizovat záložky a všechny ostatní data a zároveň můžete využít přehrávání videí z YouTube na pozadí. Stačí, abyste přešli stránku youtube.com a spustili video. Poté je nutné se přesunout do desktopové verze prohlížeče (tři tečky vpravo nahoře a Desktopová verze stránky). Poté video opět spusťte a přesuňte se na domovskou obrazovku. Zde otevřete ovládací centrum a stiskněte tlačítko play. Stejně to funguje i na uzamčené obrazovce, kde stačí tlačítko pro přehrávání stisknout taktéž.

Opera

Opera patří mezi jeden z nejoblíbenějších webových prohlížečů, který můžete využít jakožto alternativu pro Safari. Navíc k tomu umí Opera oproti Safari také přehrávat videa a hudbu na pozadí vašeho iPhonu či iPadu. Pokud chcete v rámci prohlížeče Opera přehrávání videa na pozadí využít, tak přejděte na webovou stránku youtube.com, a poté se přesuňte do desktopové verze prohlížeče (tři tečky vpravo nahoře a Zobrazená pro stolní počítač). Poté rozklikněte video, které chcete přehrát, a spusťte jej. Pak se přesuňte na domovskou obrazovku, otevřete ovládací centrum a stiskněte tlačítko pro přehrávání. Pokud chcete poslouchat zvuk z YouTube i na uzamčené obrazovce, tak samozřejmě můžete – opět stačí iPhone či iPad zamknout a stisknout tlačítko play.

Microsoft Edge

Pro přehrávání videí, potažmo zvuku, z YouTube na pozadí, můžete zvolit také Microsoft Edge. Jednoduše stačí v prohlížeči Microsoft Edge přejít na webovou stránku youtube.com a přejít na video, které chcete spustit. Poté klepněte dole uprostřed na ikonu tří teček a klepněte na možnost Desktopový web. Pak spusťte video, které chcete přehrávat na pozadí. Po spuštění videa už jen stačí přejít na domovskou obrazovku, a poté otevřít ovládací centrum, kde stačí spustit přehrávání. Podobně to funguje i v případě, že iPhone uzamknete – poté stačí stisknout tlačítko pro přehrávání a je hotovo.

Yandex Browser

Přehrávání videí a hudby na pozadí z YouTube umí i prohlížeč Yandex. Opět stačí i v tomto případě přejít na youtube.com a otevřít video, které chcete přehrát na pozadí. Poté klepněte vpravo dole na ikonu tří teček a z menu zvolte možnost Plná verze. Pak video, které chcete poslouchat na pozadí, spusťte, a poté přejděte na domovskou stránku. Pak jen stačí otevřít ovládací centrum a spustit přehrávání videa. Pokud chcete video poslouchat i s uzamčeným iPhonem, tak jej stačí zamknout, a poté stisknout tlačítko pro přehrávání.