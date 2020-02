5 vychytávek, které by mohla přinést bezdrátová nabíječka z dílny Applu

Čím dál tím více technologických gigantů se začíná vyhýbat nabíjení pouze pomocí kabelu a sahá po bezdrátovém řešení, které je mnohdy o poznání komfortnější, než nabíjení právě přes kabel. Ani Apple není v tomto směru výjimkou, jelikož své iPhony naučil bezdrátovému nabíjení již v roce 2017. Pokud byste však hledali pro bezdrátové nabíjení nabíječku s logem nakousnutého jablka, hledali byste bohužel marně. Byť se o vytvoření vlastního řešení Apple snažil, neuspěl a jeho uživatelé jsou proto odkázání jen na zařízení jiných výrobců. Již poměrně dlouho se nicméně spekuluje o tom, že práce na vlastní bezdrátové nabíječce kalifornský gigant obnovil a světu jí bude chtít ukázat co možná nejdříve. Pojďme si tedy v následujících řádcích, které vychází z patentů podaných Applem v uplynulých měsících, shrnout, co vše by mohla nabíječka nabídnout.

Chytřejší nabíjení

Pokud je Apple něčím známý, jsou to inovace. V mnoha ohledech chce mít před konkurencí zkrátka navrch, což však pro něj nebude v odvětví bezdrátových nabíjecích řešení, kde se to jen hemží nejrůznějšími modely a typy, nic jednoduchého. Jablečná společnost by tak mohla přijít s něčím novým a originálním, čímž by svou nabíječku odlišila od konkurence. Jednou z lákavých a potenciálně využitelných funkcí je monitorování životnosti baterie a regulování proudu tak, aby vydržela co nejdéle. Totéž platí také o teplotě, která se mnohdy při nabíjení zvýší na neúnosnou mez a pomalu ale jistě ničí komponenty telefonu. Tomu by se Apple mohl vyhnout pomocí optimalizace teploty, jež by umožňovala dynamické přizpůsobení.

Sledování úrovně nabití z dalších zařízení

Jedním ze slibů, které Apple při odhalení AirPower proklamoval, byla skutečnost, že nabíjená zařízení na nabíječce si mezi sebou budou moci vyměňovat informace. Váš iPhone by tak například zobrazoval úroveň nabití AirPods, Apple Watch a potažmo dalších Apple produktů s podporou bezdrátového nabíjení. Takto pokročilé funkce u nové nabíječky zřejmě nedorazí, jelikož byly údajně jedním z hlavních kamenů úrazu AirPower, ale i tak se dá podobná technologie využít. Pokud byste byli v blízkosti nabíječky, váš nenabíjený telefon by mohl například aktivně pomocí Bluetooth či Wi-Fi přijímat informace o nabíjení nebo jakéhokoliv jiného produktu a to samozřejmě mnohem detailněji než nyní umožňuje widget.

Rychlejší nabíjení

Bezdrátové nabíječky na klasické kabelové nabíječky z hlediska rychlosti zkrátka zatím nemají. Například iPhony mají softwarově nastaveno, že od „bezdrátů“ zvládají přijímat jen 7,5 wattů, což je zkrátka málo. Vždyť v případě vysokorychlostního USB-PD adaptéru se dá dosáhnout pomocí kabelu nabíjení až 18 watty. Důvodem pro pomalejší přenos je zejména potenciální produkce nadměrného tepla a negativního vlivu na životnost baterie. Právě zde je obrovský prostor ke zlepšení, ke kterému chtě-nechtě musí kvůli rozšíření bezdrátového nabíjení dojít. Patenty bohužel zatím prozradily jen to, že přebytečné teplo by mohlo být odváděno chladícími systémy, podobnými těm z Maců. Čistě teoreticky bychom si tak mohli užít nabíjení s daleko více watty při zachování příjemných teplot.

Podpora Siri a HomeKitu

Nejzajímavější novinkou by zřejmě byla podpora inteligentní hlasové asistentky Siri a možnost zařazení nabíječky do domácnosti díky platformě HomeKit. Díky tomu bychom tak mohli nabíječku skvěle spravovat z jiných zařízení, ale i jí ovládat hlasem. Siri by stačilo říci například to, ať spustí nabíjení položeného produktu v určitou hodinu a o nich bychom se už dále nemuseli starat. Zbytečnost? Možná ano. Právě tyto zbytečnosti se však kladně podepisují na uživatelském komfortu.

Podpora více zařízení

Co více k tomuto bodu dodat. O nabíječku, která toho dokáže nabít zároveň více a to i při položení na jakékoliv místo se sice Apple již snažil, avšak neuspěl. Nebylo by tedy skvělé, kdyby svůj nezdar odčinil a světu ukázal – byť o nějaký ten pátek později -, že na podobný projekt zkrátka má? Podle nás, ale i některých relativně čerstvých patentů určitě ano. Pokud tedy stále věříte, že se revoluční bezdrátové nabíječky z dílny Applu dočkáme, vězte, že jiskřička naděje tu stále je.