Současné mobilní nabíječky jsou výkonnější než počítače Apolla 11 pro let na Měsíc

Počítače, které se v šedesátých letech minulého století nacházely na palubě Apolla 11 při letu na Měsíc, měly na svou dobu jistě úctyhodný výkon. Ve srovnání s chytrými zařízeními, která dnes nosíme po kapsách nebo v taškách, se ale tyto stroje již srovnávat nedají. Jeden z vývojářů společnosti Apple na svých stránkách nedávno zveřejnil zajímavé srovnání, podle kterého se dnes lepším výkonem než tehdejší počítače mohou pochlubit dokonce i vcelku běžné USB nabíječky.

Forrest Heller se nedávno rozhodl porovnat z hlediska výpočetního výkonu 18W nabíječku pro Google Pixel, 40W SuperCharge nabíječku Huwei, nabíječku Anker PowerPort Atom PD 2 a právě zmíněné počítače z Apolla 11 (na základě informací z příslušné dokumentace). Heller pochopitelně v jistém smyslu slova srovnával nesrovnatelné. Počítače, které se na palubě Apolla 11 nacházely, se od tehdejších strojů výrazně lišily. Byly pochopitelně výrazně menší a jejich vnitřní architektura byla vzhledem k prostředí, ve kterém operovaly, odlišná. Frekvence, které dosahovaly jejich procesory, činila 1,024 MHz.

Nabíječka Anker PowerPort Atom PD 2 s procesorem Cypress CYPD4225 a dvojnásobnou RAM oproti zmíněnému počítači nabízí však frekvenci procesoru 48 MHz a podobně jsou na tom i zbylé dvě testované nabíječky. S trochou nadsázky se tak dá říci, že by se nyní kosmonautům vyplatilo přibalit na svou palubu počítače s hardwarem nabíječek, nežli s hardwarem tehdejším. Záměrně však říkáme „s trochou nadsázky“. Ve vesmíru by totiž tento výkon nabíječkám nebyl k ničemu – vzhledem k náročným podmínkám, které na palubě Apolla 11 panovaly, by současná USB nabíječka výlet do kosmu zkrátka nepřežila. Hlavní počítač Apolla 11, označovaný jako AGC (Apollo Guidance Computer), si nejen v kontextu doby, ve které byl sestaven, zaslouží nesporný obdiv. Běžné počítače v té době dosahovaly opravdu obřích rozměrů a zabíraly celé místnosti. Expertům v NASA se ale podařilo rozměry počítače AGC srazit prakticky na minimum tak, aby se vešel do kompaktního boxu. AGC byl také jedním z prvních tehdejších počítačů s integrovanými obvody.