Tim Cook prozradil, proč Apple neusiloval o pokračování seriálu Přátelé pro TV+

Včera proběhlo v divadle Steva Jobse v Apple Parku výroční setkání akcionářů. Na těchto setkáních Apple hovoří především o svých budoucích plánech a výhledech do budoucnosti, aby tak mohl akcionáře povzbudit či naopak varovat před určitými situacemi. Hlavním tématem na včerejším setkání byl například dopad koronaviru na prodeje Applu, slovo však přišlo také na budoucnost Apple TV+ či iPadOS.

Začátek setkání byl věnován především momentální situaci okolo koronaviru. Tim Cook ji označil jakožto obrovskou výzvu pro samotný Apple a dynamicky proměnitelný stav. Opět uvedl, že na hlavním místě jsou pro něj zaměstnanci a ostatní lidé z Applu. Vzhledem k tomu musel akcionáře upozornit na prakticky jistý propad prodejů jablečných produktů, a to kvůli uzavření několika továren a obchodů v Číně. Hovořilo se také o Apple TV+, konkrétně o nově oznámeném návratu seriálu Přátelé. Cook by dotázán, z jakého důvodu Apple nezískal práva pro vysílání tohoto pořadu na své vlastní stanici TV+ a odvětil následovně: „Apple TV+ se nezabývá recyklací starých pořadů. Apple TV+ je o unikátních a originálních programech. Pro společnost by nebylo správné, kdyby se návratu tohoto seriálu ujala.“ Obrázek si o tomto tvrzení a momentální situaci TV+ samozřejmě musíte udělat sami.

Během setkání Cook dále potvrdil otevření internetového obchodu Apple v Indii, které by mělo proběhnout již letos. Příští rok se poté obyvatelé Indie mohou těšit na první fyzický Apple Store. Apple se o rozšíření své působnosti v Indii snaží již několik let a zdá se, že se mu daří. Další otázky padly na využívání přírodních zdrojů a všeobecně na životní prostředí. Cook v tomto případě opět zmínil, že se Apple snaží vytvořit produkty, které ke svému fungování nebudou potřebovat další těžení materiálů ze země. Kalifornský gigant by tohoto měl docílit díky uzavřenému řetězci vlastních dodavatelů recyklovaných materiálů: „Tohle je jedna z věcí, u které vám lidé tvrdí, že to nebude možné. My si však najdeme cestu a ukážeme opak,“ sdělil na téma životního prostřední Tim Cook.

Součástí setkání samozřejmě nebyl pouze Tim Cook, ale také další představitelé Applu – mezi nimi například i šéf softwarového inženýrství Craig Federighi. Ten odpověděl na otázky akcionářů, kteří si lehce dobírali iPady a uváděli, že se v nich nachází hardware, který nelze v operačním systému iPadOS 13 využít naplno. Federighi však hrdě odvětil, že pokud se akcionářům prozatím líbí vše, co iPadOS nabízí, tak mají zůstat naladění na nové aktualizace, které přinesou nové věci.