Luxusní automobilka Rolls-Royce spustila vlastní sociální síť

Sociální sítě jsou dnes pro mnoho lidí alfou a omegou jejich životů. Není tedy divu, že se tohoto trendu snaží využít nejedna společnost a příznivce tohoto typu zábavy přetáhnout na svou stranu. Do tvorby sociálních sítí se však pouští i společnosti, od kterých byste něco podobného absolutně nečekali. Skvělým příkladem je anglická luxusní automobilka Rolls-Royce, která chce nabídnout majitelům svých vozů možnost propojit se s ostatními jejími klienty skrze vlastní sociální síť a komunikovat pomocí speciální aplikace.

V technologickém světě denně vzniká řada poměrně podivuhodných a netradičních iniciativ, které pocházejí ze stáje větších či menších společnostech a snaží se oslovit uživatele. Nejinak je tomu i v případě legendární automobilky Rolls-Royce, která nechce svým zákazníkům nabízet pouze prestiž a ceněnou značku vozů, ale také pocit sounáležitosti a toho, že patří do nějaké komunity. S tím by mohla pomoci nejnovější aplikace Whispers, která slouží zejména jako novinkový kanál zobrazující nejnovější obsah, zajímavé produkty ze stáje automobilky a umožňující nakupovat nejrůznější příslušenství a vychytávky online. Kromě těchto užitečných funkcí ale funguje také jako skromná sociální síť, kde si mohou zámožní uživatelé vyhledávat nové kontakty a oslovovat ostatní majitele vozů Rolls-Royce. To je ostatně jedinou podmínkou, která vás od tohoto světa dělí – pořídit si jedno z luxusních aut této automobilky.

Společnost sociální síť sice plně odhalila již před dvěma lety, ale od té doby probíhalo intenzivní testování, s nímž pomáhala hrstka vybraných klientů. Zajímavé také je, že Whispers neslouží pouze jako přehled nejnovějších drbů a nepodstatných informací. Uživatelé platformu mohou využívat například ke sdílení nových nápadů, svých preferencí, obchodních příležitostí a dalších produktivních záležitostí. Pochopitelně zde nechybí možnost spojit se v případě problému s vedením společnosti a diskrétně vyřešit jakýkoliv nenadálý problém. Jedná se zkrátka o takový malý, digitální luxusní vesmír určený jen pro bohatou klientelu. Rozhodně se jedná o zajímavý přírůstek, který si sice nejspíše příliš velkou základnu uživatelů nenajde, ale zato nabídne bezpečný a uzavřený prostor pro milovníky drahých a prestižních automobilů, jenž hledají místo, kde se navzájem kontaktovat.