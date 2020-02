Vývojář Tumblr se nepěkně opřel do Applu a reklam v iOS

Na hlavu technologických gigantů se čas od času snáší nepěkné výtky a nelichotivé komentáře, které se vztahují zejména k jejich obchodnímu modelu nebo stylu propagace. Výjimkou není ani Apple, který poslední dobou čelí narážkám snad z každé strany a občas může kritikům jen těžko křivdit. Tentokrát si jablečná společnost vyslechla stížnost ze strany jednoho vývojáře pracujícího u americké sociální sítě Tumblr, podle nějž se iOS nebezpečně blíží adwaru. Alespoň tedy stylem, jakým zobrazuje a prezentuje reklamy.

„Apple se uchyluje ke stále podvratnějším taktikám, jak donutit lidi kupovat jejich produkty. Jedná se především o reklamy, kterých je zkrátka přehršel. Tristní navíc je, že jsou ony reklamy zabudované i do služeb, které si většina zákazníků platí. V případě iOS 13 situace došla tak daleko, že uživatelé čelí propagačním materiálům od prvotního nastavení systému až po celou dobu používání. Reklamy navíc nemohou být skryty, a to ani přes speciální funkce systému. Některé z nich lze sice schovat nebo přepnout do pozadí, ale i tak jsou přítomné dokonce i v takových platformách jako je Apple Music nebo App Store. Popravdě zde existuje jeden termín, který tento typ softwaru dokonale vystihuje – adware. Nerad to říkám, ale právě tím se iOS stalo. Pokud si danou službu nezaplatíte, musíte čelit záplavě reklam, z nichž některé jsou poměrně nepříjemné. Na jednu stranu to chápu, ale tento přístup zbytečně omezuje uživatelský zážitek a rád se s vámi podělím o aplikace a části systému, kde jsou reklamy od Applu trvale zabudované. Konec konců, stačí resetovat telefon do továrního nastavení, nainstalovat si iOS 13, zaregistrovat si nový iCloud účet a na vlastní oči uvidíte, o čem mluvím. Apple má samozřejmě právo na své služby upozorňovat pomocí reklam a snažit se uživatele přesvědčit o jejich výhodách, v mnoha případech se mnou navíc můžete nesouhlasit, ale pravda je zkrátka taková. Ač spousta reklam nemá tak invazivní charakter, dohromady tvoří spletitou síť, která jasně reprezentuje to, jak společnost záměrně kvůli zisku zhoršuje uživatelský zážitek. A věřte mi, že se situace nezlepší, ba právě naopak. Apple své služby stále rozšiřuje a problém s adwarem se bude jen zhoršovat. Alespoň do té doby, než se za sebe uživatelé nepostaví,“ vyjádřil se Steve Streza, vývojář pro sociální síť Tumblr ve svém blogovém příspěvku.

Streza ve svém sáhodlouhém příspěvku později zmínil služby jako Apple TV+, zpravodajské Apple News+, platební karta Apple Card nebo herní ráj jménem Apple Arcade, jelikož právě ty jsou dle něj Applem v jeho iOS nejvíce „tlačeny“. Zda má pravdu či nikoliv necháme na posouzení každého z vás. Z našeho pohledu však na kritice Strezy něco málo je, jelikož některé služby jsou v systému nenápadně propagovány relativně ve velkém a na někoho určitě mohou působit rušivě. Poměrně zajímavé bylo navíc nedávno i to, že přestože má Apple ve svých pravidlech zákaz propagace hardwarových produktů v App Store, sám do něj propagaci na iPhony 11 a 11 Pro propašoval coby náhled aplikace Apple Store. O čistou hru se tedy z jeho strany tak úplně nejedná.