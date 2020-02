Jak poznat pravý iPhone

iPhone patří mezi nejoblíbenější telefony světa. Na vlně úspěchu se však snaží svézt i různí podvodníci, kteří se každým dnem snaží stále vylepšovat kopie jablečných zařízení. V některých případech mohou podvodníci zajít tak daleko, že na první pohled a ani dokonce po přirovnání pravý iPhone od toho falešného vůbec nerozeznáte. Pojďme se společně v tomto článku podívat na to, jakým způsobem můžete odlišit falešný iPhone od toho pravého, což se vám může hodit například při nákupu jablečného telefonu z druhé ruky.

Krabička a její obsah

Pokud se rozhodnete pro zakoupení iPhonu z druhé ruky anebo kdekoliv jinde, kde může hrozit, že je falešný, tak si rozhodně dejte na čas a pořádně jej prozkoumejte, a to společně s jeho krabičkou. Na krabičkách se často mohou nacházet různé čínské znaky společně s nepravými informacemi. Pozornost věnujte také číslu IMEI, které je na krabičce napsáno – to by se totiž mělo shodovat s číslem IMEI, které najdete v nastavení iPhonu. Po otevření krabičky falešného iPhonu na vás často vykoukne například sáček, ve kterém je iPhone vložený, popřípadě ochranné sklo či obal. Nic takového Apple nikdy k balení zařízení nepřidával, a proto se rozhodně mějte na pozoru, pokud něco z toho v balení najdete. Na displeji a zádech originálního iPhonu se nachází pouze folie, která je určená k sundání. Co se týče příslušenství, tak se pod iPhonem nachází manuál se dvěmi nálepkami, sluchátka EarPods a Lightning kabel společně s adaptérem do zásuvky.

Prohlédněte si rozdíly mezi originálním a falešným Lightning kabelem:

Vizuální kontrola samotného iPhonu

Jakmile iPhone vytáhnete z krabice, tak byste měli věnovat pozornost především jeho spodní hraně a displeji. Prozatím mají všechny iPhony nabíjecí konektor Lightning (iPhone 4 a starší 30-pin), který je u laciných kopií nahrazen microUSB konektorem. Zkrátka a jednoduše, Lightning kabel lze do iPhonu připojit z obou stran, zatímco microUSB nikoliv. Rozdíly mohou být také v umístění otvorů reproduktorů, avšak pokud nemáte s sebou druhý originální iPhone, tak tohle rozmístění poznáte jen těžko. U nejnovějších iPhonů byste měli brát ohled také na displej, který má po bocích a na spodní straně stejně velké rámečky. Pokud uvidíte, že je displej iPhonu ve spodní straně useknutý a má téměř centimetrový rámeček, tak okamžitě ruce pryč. Mnohé vám napoví také nápisy na zadní straně, které mají u kopií často jiný styl a v některých případech jsou dokonce lehce křivé.

Po spuštění iPhonu

Rozdíly můžete dále pozorovat při spuštění iPhonu. Po spuštění se na obrazovce objeví Apple logo, což opět některé laciné kopie nedodržují. Rozdíly lze pozorovat také při načtení iPhonu, kdy se padělky často velmi sekají a nemají plynulý chod. Po spuštění bývají padělky často přihlášené a nemusíte ani provádět klasický postup přihlášení k Apple ID. Vyzkoušejte také fotoaparát, který často fotí o dost hůře, než originální. Nebojte se vyzkoušet další všemožné funkce, například reproduktor, či třeba volání. Spusťte také App Store – v případě, že se objeví Google Play, jedná se opět o padělek. V neposlední řadě přejděte do Nastavení -> Obecné -> Informace, kde najděte číslo IMEI. To by se mělo shodovat s krabičkou a zároveň jej můžete zadat na speciální stránky Applu. Pokud se iPhone na stránkách Applu nepodaří vyhledat, opět se jedná o padělek.