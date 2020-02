Jeden z největších akcionářů Applu začal teprve nedávno používat iPhone

Když se řekne jméno Warren Buffett, každému se nejspíše vybaví usměvavý a téměř vždy optimistický gentleman, který jako by svým vzhledem vypadl z 50. let. Ne nadarmo se jedná o jednoho z nejproslulejších investorů světa, 89letý zbohatlík se totiž vypracoval na vrchol více méně sám, a to za pomoci výhodných dlouhodobých investic do akcií. Vřelý vztah má Warren také k Applu, v němž momentálně drží 5,7% podíl a neustále pěje na společnost chválu. I přes své očividné sympatie se ale dosud moderním technologiím spíše vyhýbal a žil úsporným, konzervativním způsobem života. To dokazoval zejména svým „véčkem“, které si zakoupil za pouhých 20 dolarů a léta ho pořádně protěžoval obchodními telefonáty. Stařík postupně ale objevil kouzlo jablečných zařízení a pořídil si zbrusu nový iPhone 11.

„Neuvažuji nad Applem jako nad dalším zdrojem akcií. Beru ho spíše jako jednu z našich společností, jelikož je naprosto výjimečná a jsem rád, že v ní držím 5.7% podíl. Kromě pojištění a železnic se tak jedná o třetí největší odvětví, do něhož momentálně investuji. Jen škoda, že jsem na pravou hodnotu Applu nepřišel již dávno. Co se jablečných telefonů týče, mám jich doma rovnou několik. Jeden mi dal dokonce i Tim Cook, tudíž jsem se svého „véčka“ nadobro zbavil. I tak ale nejnovější model využívám jen zřídka. Konec konců, je mi 89 let a teprve se s moderními technologiemi učím,“ vysvětlil Warren Buffett v rozhovoru pro CNBC. Ač podnikl poměrně odvážný krok a vyměnil svůj starý, opotřebovaný telefon za nový, využívat smartphone pro cokoliv jiného než volání a SMS mu přijde jako ztráta času. Většinu funkcí tudíž zkrátka ignoruje a iPhone 11 bere spíše jako standardní telefon než jako magickou krabičku plnou různorodých možností.