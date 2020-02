Withings Sleep Sensor: Zlepšete chytře svůj spánek

V dnešní době chytrých domácností existuje široká škála těch nejrůznějších produktů, které jsou speciálně navrženy pro ukojení potřeb uživatelů. Technologie se v tomto směru navíc neustále vylepšují a my se tak stáváme svědky zrodu opravdu skvělých produktů. Jedním z nich je i speciální senzor pro monitoring spánku z dílny společnosti spadající pod finskou značku Nokia, který nese označení Withings Sleep Sensor. Pojďme se společně podívat na všechno, s čím nám senzor pomůže a jak pro nás dokáže být prospěšný.

Spánek je v současnosti velice podceňován a řada lidí mu nepřikládá patřičnou hodnotu. Zde se ale dopouštíme obrovské chyby, kvůli které jsme po ránu častokrát bez energie. Značně nás také ovlivňují televize, mobilní telefony a počítače, které vyzařují takzvané modré záření, kvůli čemuž nám zjednodušeně zabraňují v usnutí. Abychom našemu spánku opět nastolili patřičnou rovnováhu, musíme začít se správnou spánkovou hygienou, kterou nám právě dokáže usnadnit Withings Sleep Sensor. Tento senzor si jednoduše dáte pod vaší matraci, připojíte do elektrické sítě a spárujete s mobilní aplikací, čímž máte prakticky hotovo. Senzor poté sám dokáže rozpoznat váš spánek a je schopen vám měřit čas, který jste strávili v jednotlivých spánkových fázích – tedy v REM fázi a ve fázi lehkého a hlubokého spánku. Tato data se vám následně přenášejí do aplikace Health Mate, kterou si můžete propojit s nativní aplikací Zdraví.

U této chytré podložky navíc nechybí propojení s vaší chytrou domácností skrze IFTTT, díky čemuž si můžete zautomatizovat řadu záležitostí. Přejete si například, aby se vám automaticky zhasla vaše chytrá světla po tom, co ulehnete do postele? Přesně tohle jde totiž s chytrou podložkou Withings Sleep Monitor nastavit. Pojďme se ale vrátit zpět k tématu a podívejme se pořádně na samotný monitoring spánku. S provedením podložky si Nokia vyhrála vskutku do posledního detailu, díky čemuž získáváme co možná nejpřesnější data. Tento senzor je totiž mimo spánkových fází schopný monitorovat chrápání, srdeční frekvenci a vypočítává dlouhodobý spánkový index.

Samozřejmě to není vše jen o samotném senzoru. Ten jde totiž ruku v ruce se zmiňovanou aplikací Health Mate, se kterou dáte vašemu spánku zcela nový rozměr. Tato doprovodná mobilní aplikace vám totiž pomůže rozumět samotným naměřeným datům a dlouhodobě tak analyzuje váš spánek. Pomůže vám navíc s vhodných časem ke spánku, díky čemuž se ráno probudíte plní energie.

Withings Sleep Sensor je perfektním produktem moderní doby, který se postará o detailní monitoring a analýzu vašeho spánku. Tento model vás navíc potěší svou přívětivou cenou, protože si jej můžete pořídit již za 2 690 Kč (v současné době je k dispozici za 1 596 Kč). Tato částka se dá navíc přehlédnout, jelikož se nákup chytré podložky dá považovat za investici pro dlouhodobou analýzu vašeho spánku.