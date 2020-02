Komentář: Udělá iOS 14 z iPhonu malý iPad se vším všudy? Snad konečně ano!

Dnes ráno jsme vám přinesli první pohled na iOS 14. Ten se objevil v krátkém videu, které zachycuje jeho přepracovaný multitasking, jenž se nově podobá iPadové verzi. Vcelku logicky se tak nabízí otázka, zda se Apple chystá iPhony pomocí iOS 14 přiblížit z hlediska některých funkcí iPadů, respektive je o tyto funkce obohatit. Ačkoliv odpověď na tuto otázku dostaneme velmi pravděpodobně až v červnu na WWDC, za sebe mohu už nyní říci, že bych si podobné vylepšení iPhonů rozhodně nechal líbit.

Je to trochu paradox. Displeje iPhonů za posledních několik let sice razantně narostly, jejich využitelnost je však stále svým způsobem chabá. Jasně, na větším displeji si lze zobrazit více obsahu a i některé aplikace jsou mu uzpůsobeny tak, aby se na něm pracovalo spíš jako na tabletu, nežli na iPhonu, ale zdá se mi to stále zkrátka málo. Hlavní sílu velkých displejů totiž spatřuji osobně již řadu let v multitaskingu, kdy jste schopni vykonávat vícero věcí současně právě na jedné ploše. Zatímco iPady tuto vychytávku již řadu let umí (a přiznám se, že se jí stále nemohu nabažit, jelikož dokáže práci značně usnadnit), na iPhony jako by Apple v tomto ohledu zapomněl. O režimu rozpůlené obrazovky, kdy na každé půlce běží jiná aplikace, či snad otevření jednoho menšího okna aplikace na fullscreenovém okně druhé aplikace si tak můžeme stále nechat maximálně zdát.

Zatímco zhruba před třemi lety bych Applu opomíjení propracovanějšího multitaskingu na iPhonech ještě se zaťatými zuby ještě odpustil, jelikož jsme neměli k dispozici iPhony s až tak obřími displeji (byť na trhu již 5,5″ a 5,8″ modely byly), poslední dva roky si ťukám na čelo víc a víc. Vždyť iPhony už se chlubí displeji s úhlopříčkou 6,5″, tak proč je Apple pořád nechce alespoň základní iPadový multitasking naučit? Že by to uživatelé nevyužívali? Ale kdepak. Našli by se spousty jablíčkářů, kteří by za to Applu líbali ruce a s radostí tuto vychytávku využívali. A ti, kterým by nevoněla, by si jí zkrátka deaktivovali v nastavení a měli by po problému. V tomto případě zkrátka platí víc než kdy jindy rčení „Kdo je připraven, nebývá zaskočen“ (samozřejmě přeneseně na situaci Applu). Jinými slovy – Lepší je technologií disponovat a nevyužívat jí, nežli jí chtít využívat a vlastnit zařízení bez její podpory.

Proč ne Apple Pencil?

Oslím můstkem odsud můžeme přejít na podporu Apple Pencil, kterou by mnozí jablíčkáři u iPhonů také jistojistě uvítali. Jasně, i ta by byla označována mnohými z vás za zbytečnou a já vám to rozmlouvat rozhodně nebudu a ani nechci. V takovém případě si však odpovězte sami sobě na otázku, zda každá každičká funkce, kterou váš iPhone nabízí, je vámi 100% využita a tedy je pro vás užitečná. Že ne? Jasně, že ne. Vždyť iPhone skrývá ve výsledku tolik nejrůznějších nastavení a vychytávek, že jej snad naplno ani využít nejde. Je to špatně? Samozřejmě že ne. Své uplatnění si totiž zkrátka najdou – nikoliv u vás, možná ne ani u vašich přátel ale u někoho jiného určitě.

Vraťme se ale ještě chvíli k úhlopříčce displeje. Ta je u nynějších největších iPhonů 6,5″ a u nového iPhonu 12 Pro Max by měla dokonce povyrůst na 6,7″. Jedná se tedy o displeje, které jsou jen o 1,4″, potažmo 1,2″ menší než displej iPadu mini, který multitasking nabízí. Bavíme se tu tedy o rozdílu 3,5 cm v případě případě a 3 cm ve druhém případě. Je to hodně? Minimálně pro režim rozdělené obrazovky rozhodně ne a věřím, že i jiné formy multitaskingu by se zde daly zrealizovat. O Apple Pencil se tu pak ani nemá smysl bavit, jelikož té na velikosti displeje svým způsobem nesejde. Navíc by na iPhonu měla zřejmě zlehka odlišné využití než na iPadu.

Podtrženo, sečteno – doufám, že si Apple letos konečně uvědomí, že jeho iPhony už mají displeje natolik velké, které iPadový multitasking alespoň částečně umožní. Vždyť i konkurenční smartphony s podobnými řešeními již řadu let přichází a nám nezbývá nic jiného, než jim tiše závidět a stále dokola si pokládat otázku, k čemu je nám vlastně velký displej a výpočetní výkon telefonu rovnající se mnoha notebookům, když ani jednu z těchto věcí zkrátka nejsme schopni využít naplno. Snad tedy na podobné tápání s příchodem iOS 14 zapomeneme a vstoupíme díky němu do nového věku OS Applu a iPhonů jako takových.