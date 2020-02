Apple otestoval ultraširokoúhlý foťák iPhonu 11 Pro v Údolí ohně. Výsledek stojí za to

Společnost Apple se neustále snaží zlepšovat výkon i funkce fotoaparátů svých iPhonů. Ukázky toho, co všechno její nejnovější vlajkové lodě mezi smartphony dokáží, průběžně zveřejňuje mimo jiné také na svém oficiálním youtubovém kanále. Videa z řady Shot on iPhone patří mezi velmi oblíbená a sami tvůrci se na nich často s oblibou vyřádí. Není to tak dávno, co jsme se na youtubovém kanále společnosti YouTube mohli pokochat fantastickými záběry snowboardistů na zasněžených svazích. Koncem minulého týdne přišla firma s další várkou videí, na kterých předvádí schopnosti fotoaparátu iPhonu 11 Pro, a opět je rozhodně o co stát.

Fotogalerie Shot on iPhone Valley of FIre 1 Shot on iPhone Valley of FIre 2 Shot on iPhone Valley of FIre 3 Shot on iPhone Valley of FIre 4 +5 Fotek Shot on iPhone Valley of FIre 5 Shot on iPhone Valley of FIre 6 Shot on iPhone Valley of FIre 7 Shot on iPhone Valley of FIre 8 Vstoupit do galerie

V nejnovějším videu ze série Shot on iPhone, které nese název „A Journey into the Valley of Fire“, se mohou diváci přesvědčit o schopnostech ultraširokoúhlého fotoobjektivu iPhonu 11 Pro. Jak název napovídá, odehrává se video v takzvaném Údolí ohně. Jedná se o nevadský státní park a veřejně přístupnou přírodní rezervaci o rozloze 19 tisíc hektarů. Státní park získal svůj název podle monumentálních pískovcových útvarů, vzniklých z přesouvajících se písečných dun před 150 miliony let. Údolí ohně se nachází 80 kilometrů severovýchodně od Las Vegas a jedná se o skutečně fotogenickou krajinu, která má své nesporné kouzlo zejména při západu nebo východu slunce.

Tvůrcům videa se podařilo pořídit na iPhone 11 Pro úchvatné 4K záběry s pomocí ultraširokoúhlého objektivu. Právě tento typ objektivu je ideální pro zachycení co nejširšího záběru okolní krajiny. Na videu můžeme vidět jak záběry celého údolí, tak třeba i dramaticky vyhlížející oblohy, případně detailnější záběry povrchu jednotlivých útvarů. Bližší detaily o tom, zda byla k natočení videa použita i jiná technika – respektive jaká – Apple bohužel v popisku videa neuvádí.