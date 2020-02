7 her a aplikací, které dnes na iOS získáte zdarma nebo se slevou (24. 2. 2020)

Připravili jsme pro vás ty nejzajímavější aplikace a hry, které jsou v dnešní den zcela zdarma. Bohužel se může lehce stát, že některá aplikace bude opět za plnou cenu. My to žádným způsobem nemůžeme ovlivnit a chtěli bychom vás ujistit, že aplikace byla zdarma v době psaní článku. Aplikaci stáhnete tak, že kliknete na název aplikace.

S pomocí aplikace SwiftCard: Flashcard Maker můžete vytvářet takzvané flashcards, které využívají většinou studenti. Tyto karty obsahují většinou malé množství informací a pomáhají nám se zapamatováním nejrůznějších věcí pomocí vizualizace. Aplikace ale také nabízí časované testy a spoustu dalších záležitostí, které ocení především studenti.

Původní cena: 199 Kč (129 Kč)

Líbí se vám prstencový design, který nabízí monitorování vaší aktivity na Apple Watch, ale jablečnými hodinkami nedisponujete? V takovém případě nezoufejte, koupí aplikace Activity+ můžete v podobném stylu měřit například počet vašich kroků, nastavit si cíle a další.

Původní cena: 99 Kč (25 Kč)

Pokud hledáte nějaký nástroj, který by dokázal spolehlivě nahradit nativní aplikaci Připomínky, poté je tady Reminder Pro-Minimalist remind. Tato aplikace se pyšní minimalistickým designem, který je v současné době velice populární a splňuje všechny požadavky, které můžete od připomínkové aplikace očekávat.

Původní cena: 199 Kč (25 Kč)

V tahové strategii Predynastic Egypt povedete egyptský lid vzhůru za bohatstvím a slávou. Časem se ocitnete zpět v roce pět tisíc před naším letopočtem a vaším cílem bude především uspět. Nabízí se vám hned několik možností a je jen na vás, zdali budete postupovat způsobem, který se v historii osvědčil, nebo vsadíte na vlastní pěst.

Původní cena: 129 Kč (79 Kč)

Ve hře 911 Operator se vžijete do role dispečera tísňové linky, z čeho také plyne váš hlavní úkol. Vaším úkolem tedy bude zařizovat výjezdy vozidel sanitky, policie a hasičů, a to podle závažnosti situace. Budete si ale muset dát pozor, protože se budete častokrát nacházet pod velkým tlakem a volajícím také radit. Co ale dělat v případě, kdy vám zavolá terorista? Nebo jde jen o vtipálka?

Původní cena: 129 Kč (49 Kč)

Máte rádi akční hry, které jsou plné explozí, chaosu, střelby, podivných okolností a střelby? Jestliže jste si na tuto otázku odpověděli ano, poté byste se přinejmenším měli podívat na hru Gunslugs 2. Vaším cílem je totiž zastavit nepřátelskou armádu, která se s pomocí mimozemského vybavení chystá zabrat celou galaxii.

Původní cena: 49 Kč (25 Kč)

Stažením aplikace Zen Habits By Leo Babauta získáte perfektní nástroj, který je určen pro zvýšení vaší motivace a produktivity. Tato aplikace se totiž snaží o hledání jednoduchosti v životech plných chaosu, díky čemuž je dokáže značně pozvednout. V aplikaci denně najdete řadu užitečných článků, které vás parádně nakopnou.

Původní cena: 49 Kč (Zdarma)