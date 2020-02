Sleva pro vás: Získejte elektrokoloběžky či dětská elektrická autíčka za bezkonkurenční ceny

Komerční sdělení: Letos jsme se bohužel žádné zimy nedočkali a pokud se podíváme na předpověď, tak bychom na ni měli rovnou zapomenout. Kde se nám ale zavřou dveře, tam se otevře okno. Díky tomu totiž přichází jarní produkty s předstihem, a to dokonce i s výhodnějšími cenami. S našim partnerem Mobil Pohotovost jsme pro vás připravili speciální slevový kód, díky kterému můžete ušetřit nemalé peníze na vybraných produktech. Pojďme se na ně tedy společně podívat. Na stránku s produktem se dostanete klepnutím na jeho název a slevový kód najdete na konci tohoto článku.

Jak udělat největší radost malému klučinovi, který touží po tom, že se jednoho dne bude prohánět v Audi TT RS? No přeci koupí dětského elektroauta značky Eljet, které nese design zmiňovaného auta. Tento model se vyznačuje svým autentickým designem, který nadchne všechny generace. Elektroauto Eljet Audi RS TT je propracovanou kopií do posledního detailu, díky čemuž nabízí například totožný tvar světel, moderně upravené sedačky, otevírací dveře či luxusně vyhlížející disky. Auto je schopno jet rychlostí 3-7 km/h a je určeno pro děti mezi třetím a osmým rokem života.

Běžná cena elektroauta Eljet Audi RS TT činí 4 490 Kč, avšak se slevovým kódem jej můžete zakoupit již za 4 090 Kč.

Dalším produktem z kategorie dětských elektroaut zde máme model BMW Mini Hatch v červené barvě, které také pochází z dílny společnosti Eljet. Tento model se taktéž pyšní autentickým vzhledem kultovního vozu Mini Hatch a v principu se od výše zmiňovaného produktu neliší. I tohle auto dokáže jet rychlostí tři až sedm kilometrů v hodině a je určeno pro děti do osmi let. Hlavní rozdíl je ale v designu, kterým můžete ve vašem dítěti probudit zálibu v automobilech dané značky.

Běžná cena elektroauta Eljet BMW Mini Hatch činí 4 490 Kč, avšak se slevovým kódem jej můžete zakoupit již za 4 390 Kč.

Pokud pro vaše dítě chcete jen to nejlepší a nespokojíte se jen tak s ledajakým dětským elektroautem, poté byste se rozhodně měli podívat na model Eljet BMW i8 Concept v modrém provedení. Jak již tento název napovídá, tento model je věrnou kopií vozu BMW i8 Concept, které se pyšní pekelným výkonem. Tohle dětské elektroauto disponuje hned dvěma elektromotory a nabízí stejné vlastností, jako dvě výše zmiňovaná autíčka.

Běžná cena elektroauta Eljet BMW i8 Concept činí 6 490 Kč, avšak se slevovým kódem jej můžete zakoupit již za 6 090 Kč.

V dnešní době se obrovské popularitě těší takzvané elektrokoloběžky, které dokáží značně usnadnit naši dopravu v rámci města. Hlavní předností těchto produktů je, že nás dokáží nejen rychle, ale především velice efektivně přepravit z bodu A do bodu B. Elektrokoloběžka Inmotion L8F se pyšní předním LED osvětlením, které nabízí až 65 535 barevných kombinací, inovativním designem, výstražnými zadními LED diodami, jednoduchým systémem skládání a především snadným ovládáním. Svou koloběžku si navíc můžete propojit s vašim mobilním telefonem, ve kterém vás aplikace informuje o stavu baterie, koloběžky a umožní vám ji například uzamknout. Elektrokoloběžka je schopna jet rychlostí až třicet kilometrů za hodinu a nabídne dojezd až 35 kilometrů. Produkt nabízí přední elektrické a zadní mechanické brzdy a pyšní se certifikací IP65.

Běžná cena elektrokoloběžky Inmotion L8F činí 14 490 Kč, avšak se slevovým kódem jej můžete zakoupit již za 12 990 Kč.

Jestliže si na jaro přejete pořídit levnější elektrokoloběžku, která vám nabídne pohodovou rychlost, nízkou váhu a perfektní bezpečnostní prvky, poté by vaše pohledy měly rozhodně směřoval na model Ninebot by Segway Kickscooter ES1. Tento produkt byl přímo navržen pro přepravu napříč městem, kde vám nebude v ničem překážet. Tato elektrokoloběžka dokáže jet rychlostí až 20 kilometrů za hodinu a nabízí dojezd kolem 25 kilometrů. Kdyby se vám ale například stalo, že se vám vybije baterie, neexistuje snadnější možnost, než koloběžku složit a naskočit s ní do auta nebo do městské hromadné dopravy. Aplikace pro mobilní telefony není ani u tohoto modelu výjimkou a vy tak můžete sledovat vaše statistiky nebo si třeba seřídit přední elektrické ABS brzdy, kterými produkt disponuje. Tento model se navíc pyšní certifikací IP54. K této elektrokoloběžce navíc můžete přidat externí baterii, která zvýší dojezd na 45 km a rychlost na 25 kilometrů v hodině.

Běžná cena elektrokoloběžky Ninebot by Segway Kickscooter ES1 činí 8 990 Kč, avšak se slevovým kódem jej můžete zakoupit již za 8 490 Kč.

Zaujala vás výše zmiňovaná elektrokoloběžka, ale vyžadujete od ní přeci jen o něco navíc? V tomto případě můžete s čistou duší vsadit na její novější generace, která vás rozhodně v ničem nezklame. Tento 12,5kg model nabízí vytříbený design, ze kterého můžete na první pohled vycítit, že je tady především pro vás. Tato koloběžka nabízí všechny nutné bezpečnostní prvky, díky kterým půjdete vidět za každé situace a umožní vám jet rychlostí až 25 kilometrů v hodině. Co se týče dojezdu, zde se jedná o velmi přívětivých 25 km, díky čemuž se můžete vypravit i na delší výlety. Tento model je navíc možné vybavit externí baterií, která zvýší dojezd na 45 km a rychlost na 30 kilometrů v hodině. Aplikace poté již není žádným překvapením a slouží pro stejné účely, jako u předchozí generace.

Běžná cena elektrokoloběžky Ninebot by Segway Kickscooter ES2 činí 9 990 Kč, avšak se slevovým kódem jej můžete zakoupit již za 9 590 Kč.

Slevový kód

Abyste mohli zboží získat za zmiňovanou zlevněnou částku, budete muset při nákupu použít náš speciální slevový kód. Ten stačí aplikovat v košíku a vaše sleva se vám automaticky odečte. Nad koupí byste ale rozhodně neměli dlouze přemýšlet, protože je kód platný pouze do vyprodání zásob.

