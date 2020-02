5 důvodů, proč jsou Apple produkty hacknutelné jen velmi obtížně

Zařízení od Applu si již delší dobu drží post nejbezpečnějších zařízení, která jsou na světě k dispozici. Tohle postavení mu nemůže nikdo z nás upřít a i když se sem tam i u Apple objeví nějaký přešlap, tak se většinou nejedná o tak velké přešlapy, jako je to v případě ostatních světových firem. Pojďme se společně podívat na 5 důvodů, proč jsou Apple produkty velmi obtížně hacknutelné

Walled Garden

Někteří z našich čtenářů možná ani neví o tom, že po představení vůbec prvního iPhonu pro něj nebyly k dispozici žádné aplikace třetí strany. Apple se však postupně rozhodl povolit vývojářům produkovat své vlastní aplikace, a to pomocí App Storu. Aby ale mohlo dojít k umístění aplikací třetí strany do App Storu, tak musí vývojáři splnit různé podmínky, které jsou vcelku přísné. Tomuto se říká walled garden, chcete-li zděná zahrada či uzavřená platforma. Většina aplikací třetí strany vidí jen na „povrch“ souborového systému iOS zařízení, díky čemuž není možné systém jakkoliv zneužít.

Časté aktualizace

Apple se o svá zařízení stará i několik dlouhých let po vydání a neustále je aktualizuje. Tohle nedělá žádná jiná společnost vyrábějící elektroniku na světě (čest výjimkám). Právě časté aktualizace i starších zařízení je dokáží perfektně ochránit před hackutím či jiným zneužitím. Navíc, i když některá zařízení nemají k dispozici poslední verzi iOS, tak Apple aktualizuje i své starší verze iOS – například v případě, že byla nalezena nějaká závažná chyba, která by mohla mít co dočinění se zabezpečením.

Bezpečnostní možnosti v macOS

I přesto, že se operační systém macOS stává čím dál tím větším cílem hackerů, tak stále platí fakt, že virů je pro tento operační systém v porovnání s Windows o mnoho méně. Mac a MacBook však dělá mnoho věcí pro to, aby svého uživatele (a i sebe) ochránil. Vyzdvihnout můžeme například ochranu integrity systému (SIP), Gatekeeper a další. V nových MacBoocích se navíc nachází speciální T2 čip, díky kterého byla bezpečnost jablečných počítačů posunuta ještě na další úroveň. Díky něj se například nemůže stát, že by někdo „ukradl“ disk z vašeho Macu, připojil jej k jinému počítači a viděl všechna data.

Šifrování dostupné všude

Prakticky veškerá zařízení od Applu disponují nějakou formou šifrování. Na Macu můžete používat například FileVault, v případě iOS jsou data chráněna automaticky pomocí vašeho kódového zámku, otisku prstu anebo vaší tváří. Při zasílání dat na servery Applu navíc dochází ke koncovému šifrování – například v případě využívání Apple Maps, anebo iMessages. Apple se jednoduše snaží o to, aby byla všechna vaše data v bezpečí a šifrována.

Povolení aplikací

Když na iPhonu, iPadu, anebo i na Macu či MacBooku nainstalujete nějakou aplikaci, tak se vám zobrazí různá upozornění. V případě iOS a iPadOS se musíte ručně rozhodnout, zdali chcete aplikaci povolit přístup například ke kontaktům, fotoaparátu, galerii, mikrofonu a dalším službám. V macOS se vám poté po instalaci neověřené aplikace může objevit upozornění o tom, odkud aplikace pochází, popřípadě zdali nemůže pro systém znamenat nějakou hrozbu. Pokud si usmyslíte, že něco nepovolíte, tak to aplikace jednoduše budou respektovat a systém jim přístup k určitým datům nepovolí.