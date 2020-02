3 jednoduché tipy pro bezpečné procházení internetu

Prohlížení webových stránek na internetu s sebou v dnešní době nese mnohá rizika. Podvodníci se vás snaží napálit prakticky na každém rohu, a to například klasickým phishingem, odkazy na škodlivé webové stránky, anebo třeba škodlivými soubory, které si omylem stáhnete do počítače. Pojďme se v tomto článku podívat na 3 rychlé tipy, pomocí kterých budete na internetu v bezpečí.

Vybudujte si lepší návyky na procházení internetu

Nejlepší software, který vám může s ochranou na webu pomoci, nosíte v hlavě – je to váš mozek a selský rozum. Doopravdy můžete mít často sebelepší antivir, antimalware a další anti programy, avšak ani ty vás nemusí ochránit v každém případě. Při procházení internetem musíte být ve střehu prakticky pořád. Dbejte na to, že vám nikdo nikdy nedá nic zadarmo, že mnoho warez obsahu může obsahovat viry či jiný škodlivý kód, a že podvodníci udělají vždy cokoliv pro to, abyste jim skočili na to, co oni chtějí. Je tedy nutné dávat pozor kam klikáte, ignorovat reklamy či vyskakovací okna, apod. Zároveň byste měli zvážit, jaké stránky navštěvujete – viry se často nachází na pornografických stránkách, anebo na warez fórech a podobných.

Používejte antivirus a antimalware

Pokud si myslíte, že v operačním systému macOS nepotřebujete antivir, tak se pletete. Operační systém macOS se stává čím dál tím více oblíbenějším cílem útočníků. Ano, i mistr tesař se někdy utne a občas se vám chtě či nechtě může podařit nějaký infikovaný soubor či aplikaci stáhnout. Tehdy, kdy selže váš mozek a selský rozum, přichází na řadu antivirus a popřípadě antimalware, který vám vždy oznámí, že se chystáte spustit nějakou infikovanou aplikaci či otevřít infikovaný soubor, a v tom nejlepším případě vás ani nenechá infikovaný soubor stáhnout. Antivirů a antimalware programů je na internetu k dispozici opravdu spousta, některé jsou zdarma, jiné zase placené. Za sebe mohu doporučit řešení od Malwarebytes, které osobně používám jak na Windows, tak na macOS.

Proces vyhledání viru pomocí Malwarebytes:

Chraňte svůj prohlížeč

Kromě toho, že můžete mít v Macu či MacBooku nainstalovaný antivir a antimalware, tak můžete mít nainstalovanou ochranu také v samotném prohlížeči Safari. Ten už sice základní ochranu poskytuje, ale ne vždy vám přesně a striktně řekne, že je určitý odkaz falešný anebo škodlivý, a že nemáte stahovat nějaký soubor. K dispozici jsou různá rozšíření, například Privacy Badger, který se stará o blokaci sledování na internetu, anebo třeba uBlock, se kterým kromě reklam můžete blokovat také další obsah. Využít můžete také rozšíření HTTPS Everywhere, které se postará o šifrované připojení napříč webem. Pokročilým uživatelům by se poté mohly hodit rozšíření JS Blocker, díky kterému můžete včas zastavit škodlivý JavaScript kód. Pořád je ale na hlavním místě váš selský rozum a nikoliv nějaké rozšíření.