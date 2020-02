Z Applu by měla Greta radost

Společnost Apple se již řadu let snaží o co největší ekologickou šetrnost, využívání obnovitelných zdrojů energie a udržitelnost. Ve svých cílech Apple rozhodně netroškaří – před dvěma lety se mu například podařilo splnit předsevzetí na pokrytí veškerého provozu stoprocentně obnovitelnou energií. Jak vypadá další “zelené” úsilí cupertinské společnosti?

Zanechat dojem, ne uhlíkovou stopu

Společnost Apple mimo jiné prohlašuje, že její současnou misí je vyrábět produkty, aniž by o suroviny obírala planetu Zemi. Toho chce jablečná společnost docílit nejen využíváním obnovitelné energie, ale také inovacemi v oblasti získávání zdrojů, energetickou účinností, snahou o minimalizaci produkce odpadu, redukcí využívání vody nebo inovací materiálů v zájmu co nejvyšší ekologické šetrnosti.

Obnovitelná energie

Jak jsme již psali v úvodu, společnost Apple od roku 2018 využívá 100 % své elektrické energie z obnovitelných zdrojů – ať už větrných, solárních nebo vodních. Kromě obnovitelné energie Apple usiluje také o maximální energetickou účinnost, aby spotřeba energie byla co nejnižší. V roce 2019 se firmě podařilo dosáhnout toho, že 66 % energie pocházelo z jejích vlastních projektů. Apple se ale v tomto nezaměřuje jen sám na sebe – k využívání obnovitelných zdrojů energie se snaží přesvědčit i své partnerské dodavatelské řetězce.

Snižování emisí a recyklované materiály

Ačkoliv to může znít zvláštně, Apple se snaží na ekologii myslet i při navrhování designu svých produktů. Firma podle svých vlastních slov usiluje o co nejefektivnější využití materiálů se zdrojů s co nejmenší uhlíkovou stopou. Apple se také snaží, aby jeho produkty spotřebovávaly co nejmenší množství energie. Toho se snaží docílit mimo jiné také neustálým vylepšováním životnosti baterií svých produktů. Snaží se také o snížení poměru křemíku v procesorech nebo čím dál častějším využíváním recyklovaných materiálů u svých produktů i u jejich balení.

Recyklace od A do Z

Už delší dobu je součástí ekologického úsilí společnosti Apple také recyklační robot jménem Daisy. Ten je v současné době schopný šetrně rozebrat již patnáct různých modelů iPhonů s tím, že Apple se snaží o co největší využití vzniklého elektroodpadu. Firma také rozšiřuje počet oblastí, ve kterých používá recyklované materiály. Jedná se nejen o produkty samotné (například MacBook Air), ale také o jejich součástky. Z iPhonů, které rozebere robot Daisy, Apple využívá například kobalt, hliník, měď a řadu dalších prvků, samozřejmostí je také používání recyklovaných plastů nebo speciální zákaznické programy, v jejichž rámci mohou lidé do obchodu zanést své použité produkty a výhodněji získat nové.

Méně plastů, více odpovědnosti

V průběhu uplynulých tří let se společnosti Apple podařilo zredukovat využití plastů v balení svých produktů ve Spojených státech o 48 %. V březnu loňského roku pak firma přešla na stoprocentní používání tašek z recyklovaných materiálů ve svých prodejnách a snaží se o co nejvyšší míru využívání recyklovaného papíru. V případě, že použití recyklovaného papíru není možné, přistupuje Apple alespoň k využívání odpovědných zdrojů. Apple také zavedl Zero Waste program pro své dodavatele. O maximální zodpovědnost, šetrnost a udržitelnost se Apple snaží i v oblasti zacházení s vodními zdroji nebo energetickou správou budov, ve které se nachází jeho prodejny či kanceláře. V poslední době se také firmě podařilo u řady produktů, jako jsou kabely, sluchátka či nabíječky odstranit PVC a faláty.

Společnost Apple pochopitelně také chce, aby se o jejím ekologickém úsilí vědělo. V rámci transparence, ale také v rámci propagace svých aktivit na tomto poli (a třeba i jako inspiraci pro další firmy) vydává Apple kompletní zprávu o tom, do jaké míry se mu podařilo naplnit svá ekologická předsevzetí. V tomto komplexním reportu si mohou zájemci přečíst, co konkrétně Apple dělá, prohlédnout si grafy a tabulky a zjistit si konkrétní čísla a statistiky.