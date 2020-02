Sníte o vývojářském prototypu iPhonu? Jeden velmi zajímavý můžete nyní získat zdarma

V rámci vývoje a výzkumu nových smartphonů od Applu a všeho, co s tím souvisí, jsou používány speciální vývojářské prototypy těchto zařízení. Velmi zjednodušeně by se dalo říci, že se jedná o iPhony, nativně vybavené speciálním typem jailbreaku. Tato zařízení nesou označení “dev-fused” a vyznačují se kromě jiného absencí řady bezpečnostních prvků. Sloužit mají výhradně k účelům vývoje softwaru a neměly by se dostat do rukou nikoho jiného, než jsou na slovo vzatí odborníci. Dostat se k dev-fused iPhonu ale ve skutečnosti není tak těžké a dokonce lze takové zařízení vyhrát v rámci soutěže na Twitteru.

Uživatele s přezdívkou 1sane_dev možná řada z vás bude znát. Guilio Zompetti je mladý expert, pro kterého je práce s vývojářskými prototypy jablečných zařízení koníčkem. Na Twitteru Guilia Zompettiho můžete zhlédnout řadu zajímavých videí a přečíst si mnoho užitečných informací, týkajících se speciálně upravených iPhonů. Zompetti vlastní úctyhodně rozsáhlou sbírku vývojářských prototypů Apple zařízení, které využívá pro nejrůznější účely. Svá zařízení si ale Zompetti nenechává vždy pro sebe. Tento měsíc například na svém Twitteru dokonce spustil soutěž, ve které jeho sledující mohou při troše štěstí vyhrát iPhone 5S.

Pokud si kladete otázku, co může být atraktivního na možnosti vyhrát model iPhonu, který je starý bezmála sedm let, pak vězte, že se jedná právě o jednu z jeho verzí, která je speciálně upravená pro potřeby vývojářů, expertů na kybernetickou bezpečnost a dalších odborníků. Pravidla soutěže, kterou Zompetti vyhlásil, jsou až překvapivě jednoduchá. Po svých sledujících, kteří by chtěli telefon vyhrát, nechce totiž nic jiného než like, sledování a retweet. iPhone 5S, který Zompetti do soutěže věnoval, je vybaven speciálním testovacím operačním systémem s názvem SwitchBoard.