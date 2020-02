Apple pracuje na speciální látce, sloužit má k ovládání jeho produktů

Apple chrlí do světa v poslední době jeden zajímavý patent za druhým. Zatímco v minulosti se popisy věnovaly zejména hardwaru a nejrůznějším součástkám, nyní si Apple posvítil na poněkud netradiční způsob ovládání, který tkví ve využití látky. Ta by v budoucnu mohla být součástí jak zařízení, tak příslušenství a zjednodušila by interakci mezi uživatelem a například Apple Watch. Jak toho chce společnost dosáhnout popisuje nejnovější patent, s nímž technologický gigant přispěchal.

Na technologický trh si pomalu razí cestu stále stále extravagantnější a zajímavější zařízení, která se svým designem vymykají standardům. To často přidělává vrásky produktovým designérům, kteří se snaží přijít na příjemný, ale zároveň estetický a efektivní způsob ovládání. Doposud se k těmto účelům sice využíval plast, ale ten je často vystaven zubu času a častému používání, které ho může znehodnotit. Apple ale nyní přišel s řešením, jenž by tento nedostatek vyřešilo jednou provždy. Klíčem je totiž látka, která toho vydrží o poznání více, lze ji ohýbat, manipulovat s ní i poměrně nešetrným způsobem a využívat ji k různorodým účelům jako je například fitness oblečení se senzory a dalšími vychytávkami. Ty by mohly měřit funkce podobně jako je to v případě Apple Watch.

Ideální volbou by podle nejnovějšího patentu mohly být magnetické uzly. Aby totiž látka mohla obsahovat senzory a snímat například pohyb, tělo uživatele nebo dotyk, musí být pokryta vodivými vlákny a vést napětí. To by mohlo být v mnoha ohledech poměrně nepříjemné, a tak Apple přišel na způsob, jakým se dá tomuto neduhu vyvarovat. A tím jsou magnetické uzly, jenž by ovládaly magnetické pole a nacházely by se po celé ploše látky. Tím by se regulovalo napětí a komunikace mezi jednotlivými vlákny, jež by se sbíhala v uzlu a ideálně by se i protínala. Látka by tak vytvářela vlastní elektromagnetické pole, a stejně tak dané zařízení. Díky tomu by se tato pole navzájem mohla ovlivňovat a určovat nejen vzdálenost mezi sebou, ale také míru napětí. Přítomný by mohl být i jakýsi magnetický materiál, který by pomáhal tvarovat látku a případně i její tření. V uzlech by se navíc mohly nacházet tranzistory, fotosenzitivní obvody nebo další senzory, jež by dokázaly měřit širokou škálu informací a vjemů.

To však ještě není všechno. Kromě samotného skenování a mapování pomocí senzorů si Apple připravil ještě další specialitu, která by zjednodušila zejména ovládání. Jednotlivá tlačítka by totiž mohla být do zařízení zabudována ve formě kupolí z tkaniny, místo klasického mechanického čidla. Kupole by tedy opět obsahovaly vodivý materiál, jenž by se skládal ze dvou vrstev, z toho jedna by pokrývala přímo samotné tlačítko a tvořila by jakousi vzduchovou kapsu. Díky tomu by se mezi vrstvami vytvořil prostor a kontakt mezi nimi by byl možný pouze v případě, že by uživatel látku zmáčkl, čímž by spojil obvod a dosáhl požadované akce. Na stole je rovnou několik variant, včetně prohnutého designu, avšak každá z nich obsahuje podobný koncept a jakousi formu membrány, oddělující od sebe obě vrstvy. Látka by byla samozřejmě tvárná a vždy by se vrátila do původního stavu, čímž by byl zachován původní vzhled. Uvidíme, zda bude návrh smeten ze stolu, nebo si ho Applu uloží do šuplíku a vytáhne ho, až nastane správný čas. Konec konců, nebylo by to poprvé ani naposledy. V minulosti se společnost zaobírala například haptickými rukavicemi.