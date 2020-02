7 her a aplikací, které dnes na iOS získáte zdarma nebo se slevou (19. 2. 2020)

Připravili jsme pro vás ty nejzajímavější aplikace a hry, které jsou v dnešní den zcela zdarma. Bohužel se může lehce stát, že některá aplikace bude opět za plnou cenu. My to žádným způsobem nemůžeme ovlivnit a chtěli bychom vás ujistit, že aplikace byla zdarma v době psaní článku. Aplikaci stáhnete tak, že kliknete na název aplikace.

Pokud hledáte nějaký kvalitní přehrávač multimediální obsahu, možná by vás mohla zaujmout dnešní nabídka na aplikaci Swifter Player-HD Video Player. Tento přehrávač si poradí se širokou škálou těch nejrůznějších formátů videí, nenajdete v něm žádné reklamy a nabízí spoustu možností. Mimo nastavení videa vám umožní uzamknout vaše soubory heslem, díky čemuž se k nim nikdo nedostane. Na iPadu se navíc můžete koukat na videa v režimu rozdělené obrazovky.

Původní cena: 25 Kč (Zdarma)

Zajímáte se o hudbu a rádi byste se věnovali její tvorbě i s pomocí vašeho iPhonu nebo iPadu? Pokud jste si na tuto otázku odpověděli ano, poté byste se přinejmenším měli podívat na aplikaci ChordFlow. V rámci této aplikace si totiž navrhnete postup určitých akordů, předkreslíte rytmus skladby, složíte melodii, dokončíte zbytek a máte hotovo.

Původní cena: 249 Kč (199 Kč)

Aplikace PCalcBox-Protect Photo/Video se na první pohled tváří jako obyčejná kalkulačka. Finta je ale v tom, že se jedná o trezor pro vaše nejtajnější fotky a videa. Do tohoto trezoru se dostanete zadáním hesla v kalkulačce, což rozhodně nikoho z vašich přátel jen tak nenapadne.

Původní cena: 25 Kč (Zdarma)

Ve hře Alto’s Adventure se přidáte k hrdinovi jménem Alto a jeho přátelům, kteří se nacházejí na zasněžené stezce. Vaše cesta povede napříč nádhernými alpskými horami, kde také navštívíte několik vesnic a opuštěných ruin. Na této cestě bude vaším úkolem zachraňovat lidi v nouzi a odhalit tajemství, které se skrývá za horami.

Původní cena: 129 Kč (25 Kč)

Jestliže se řadíte mezi pravidelné uživatele sociální sítě Twitter a nevyhovuje vám originální aplikace pro iPhone či iPad, poté byste rozhodně měli vyzkoušet aplikaci Fenix for Twitter. Tento klient dokáže odstranit všechny reklamy a placený obsah, seřadí vám hlavní stránku chronologicky, a ne pomocí užívaného algoritmu a nabídne spoustu dalších výhod.

Původní cena: 129 Kč (49 Kč)

V drtivé většině válečných her se ocitnete v roli elitního hrdiny, který nečekaně změní sled všech událostí a čeká ho sladké vítězství. Na tohle ale u hry This War of Mine můžete rovnou zapomenout. Tato hra vás staví do role obyčejné skupiny civilistů, kteří se nacházejí v městě, na které byla uvalena blokáda, a nemají ani co jíst. Zvládnete v takovéto situaci přežít?

Původní cena: 379 Kč (49 Kč)

Ve hře Spinny Monster budete ovládat otáčející se příšeru, která má obrovský hlad. Tato velká příšera se skládá ze čtyř menších příšerek, které rozeznáte podle jejich barev. Z vrchní části displeje na vás budou padat kousky barevné potravy, přičemž vaším cílem je vždy poootočit příšeru tak, aby kousek potravy spadl do tlamy správné příšerce.

Původní cena: 49 Kč (Zdarma)