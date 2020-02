Jak se šťastlivci podařilo s přispěním Applu získat za 20 dolarů téměř nový MacBook Pro

Zázraky se dějí. Takto by se dal shrnout poslední „příběh“ známého YouTubera Hugha Jeffreyse, který se na svém kanále zaobírá opravováním (nejen) produktů od Applu. V posledním videu dle jeho slov vyměnil iPhone 6s a 20 dolarů k tomu za rozbitý 13″ MacBook Pro z roku 2017. Konkrétně byl tento MacBook poskládaný ze dvou zařízení – první zařízení mělo nefunkční displej a funkční „vnitřnosti“, druhý MacBook měl poté funkční displej, avšak špatně fungující hardwarové komponenty. Vznikl tak tedy jeden 100% funkční MacBook a druhý kompletně nefunkční – a právě ten Hugh Jeffreys odkoupil. Další vadou na kráse byla barevná odlišnost dvou výše zmíněných dílů.

Podtrženo sečteno, konkrétně na zakoupeném MacBooku nefungoval displej, klávesnice, trackpad a systém nemohl rozpoznat baterii. Hugh Jeffreys se rozhodl funkčnost zařízení otestovat připojením externího monitoru, klávesnice, myši a nabíječky, což se mu povedlo. Dostal se do systému a v rámci informací o hardwaru zjistil, že MacBook není schopný načíst žádné informace ohledně interní klávesnice, trackpadu, a ani baterie – začal se tedy obávat nejhoršího, a to nefunkční základní desky. Hugh se tedy pustil do rozebrání MacBooku, aby zjistil, zdali nebyl MacBook utopený a zdali deska nevykazuje nějaké známky poškození. Tohle však záhy vyloučil a rozhodl se MacBook odnést nejbližšímu autorizovanému prodejci značky Apple.

Zde Hugh Jeffeys technikům sdělil, že MacBook již otevřel a požadoval pouze výměnu klávesnice. To však není možné, jelikož klávesnice je součástí samotného „těla“, které obsahuje kromě klávesnice také trackpad a baterii. V autorizovaném servise tedy proběhla výměna onoho těla a klávesnice společně s trackpadem začala fungovat, avšak MacBook stále nedokázal rozpoznat baterii. Technici tedy vyzkoušeli namontovat další těla a ani v jednom případě se nepovedlo baterii „rozchodit“. Když už si ž technici nevěděli rady, MacBook poslali přímo do Applu. Po dvou týdnech Apple v MacBooku vyměnil celou základní desku a na světě byl tak prakticky úplně nový MacBook – pouze bez displeje. Asi byste čekali, že v tomto případě si bude muset Hugh Jeffreys opravu zaplatit sám, avšak opak je pravdou. Opravy a nové díly v celkové hodnotě 700 dolarů byly nakonec proplaceny Applem v rámci prodloužené záruky a Hugh Jeffreys tedy nezaplatil ani korunu.

V tomto čase tedy stál „nový“ MacBook Pro Hugha Jeffreyse pouhých 20 dolarů a jeden starý iPhone 6s, společně s několika týdny čekání. Jakmile si youtuber opravený MacBook vyzvedl, objednal displej, který už vcelku jednoduše nainstaloval. V určité části videa lze ale vidět, že se nejednalo o originální displej, jelikož text MacBook Pro na těle displeje rozhodně nebyl tak dobře zpracovaný a nevypadal stejně, jako ten na originálním displeji. Za cenu 20 dolarů a jednoho iPhonu je však i takový MacBook velmi výhodný. Na celé video se můžete podívat níže: