YouTuber přišel na způsob, jak zrychlit úložiště Macu Pro (2010) téměř na úroveň Macu Pro (2019)

Pokud sledujete YouTube za účelem vzdělávání se prostřednictvím naučných videí s tematikou Apple, dost možná vám neunikl kanál uživatele Hugh Jeffreys. Ten se zaobírá opravami rozbitých iPhonů a dalších jablečných zařízení. V novém videu, které je si vzal Hugh Jeffreys do hledáčku Mac Pro a to konkrétně model z roku 2010, přestože se nyní zraky naprosté většiny jablíčkářů upírají spíš k modelu z roku 2019. S tím však video přesto úzce souvisí, jelikož se v něm Hugh Jeffreys snaží z deset let starého Macu Pro vytvořit nejnovější Mac Pro – tedy po výkonnostní stránce disků.

Podle youtubera počáteční cena nového Macu Pro mnohé uživatele odrazuje, a proto raději zůstávají věrní svým starším kouskům. Největším kamenem úrazu je u deset let starého Macu Pro s označením 5.1 staré a pomalé rozhraní SATA 2. Hugh Jeffreys tedy zakoupil NVMe M.2 V-NAND SSD disky Samsung 970 EVO Plus, které do stařičkého Macu Pro nainstaluje. Mac Pro 5.1 nedisponuje NVMe slotem, a proto bylo nutné zakoupit také redukci. Instalace disků do redukce je poté velmi jednoduchá a zabere pár minut. Celou redukci po instalaci disků stačí zapojit do PCIe slotu.

Po startu operačního systému macOS stačilo disky už jen naformátovat a vyzkoušet jejich rychlost před tím, než je Hugh Jeffreys převedl do pole RAID (RAID 0 je pole dvou a více disků, kdy se data na disky ukládají střídavě. Velice zjednodušeně řečeno, pokud máte soubor o velikosti 4 GB a v poli dva disky, tak se první 2 GB nahrají na první disk a druhé 2 GB na druhý disk. Takto mohou disky pracovat najednou a zvýšit svou rychlost). Před převedením do pole vykazovaly nainstalované disky rychlost zápisu 1400 MB/s a rychlost čtení 1500 MB/s, což dostačuje na prakticky jakýkoliv druh práce. I přesto s tímto výsledkem nebyl Hugh Jeffreys spokojen a oba disky převedl do pole RAID 0. Očekával, že se rychlosti zvýší, avšak ve skutečnosti byly ještě pomalejší. Po dalším prostudování zjistil, že musel svůj stroj aktualizovat na novější macOS, jehož součástí byly potřebné ovladače pro správnou funkci disků v RAID 0. Po aktualizaci už vše probíhalo podle očekávání a rychlosti atakovaly 2600 MB/s pro zápis a 2900 MB/s pro čtení. Dostal se tedy „jen“ na rychlost zápisu o 800 MB/s nižší a čtení o 500 MB/s nižší, než kterou nabízí nový Mac Pro.