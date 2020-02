Jak na iPhonu nastavit, aby se při aktivaci režimu Nerušit automaticky nastavila hlasitost na 0 %

Určitě to každý z vás, kdo používá pravidelně režim Nerušit, zná. Večer anebo v noci se chcete potichu podívat na nějaké video, avšak jakmile jej spustíte, tak začne hrát naplno zvuk, který jste si zapomněli ztlumit. Naštěstí lze i tohle vcelku jednoduše nastavit, a to pomocí automatizací. Možnost automatizací, tedy akcí, které se provedou automaticky, když nastane nějaká událost, byla přidání v rámci iOS 13 do aplikace Zkratky. Pokud chcete zjistit, jak takovou automatizaci nastavit, tak dočtěte tento článek až do konce.

Jak na iPhonu nastavit, aby při aktivaci režimu Nerušit automaticky nastavila hlasitost na 0 %

Abyste mohli automatizaci na vašem iPhonu (či iPadu) nastavit, tak prvně potřebujete aplikaci Zkratky – pokud ji nemáte, můžete ji jednoduše stáhnout z App Storu. Po spuštění aplikace se v dolním menu přesuňte do sekce Automatizace, a poté zvolte možnost Vytvořit osobní automatizaci. V první okně, které se zobrazí, sjeďte níže k sekci Nastavení, kde vyberte možnost Nerušit. V dalším okně zaškrtněte možnost Je zapnuto, a poté v pravém horním rohu klepněte na možnost Další. V dalším okně klepněte na tlačítko Přidat akci, a poté klepněte na ikonu Média. Nyní sjeďte o kus níže k sekci Přehrávání, kde klepněte na možnost Nastavit hlasitost. Poté prstem klepněte na 50% a pomocí posuvníku hlasitosti stáhněte směrem doleva na nulu. Poté klepněte na Další v pravém horním rohu. V posledním okně si zvolte, zdali se vás má automatizace ptát před spuštěním. Nakonec stačí klepnout na Hotovo a vaše automatizace je vytvořena.

Nyní, kdokoliv na vašem iPhonu aktivujete režim Nerušit, tak dojde automaticky k nastavení hlasitosti na nulovou úroveň. Možnost automatizací je dle mého názoru v iOS 13 jednou z nejlepších funkcí. I když se to na první pohled nemusí zdát, tak si pomocí nich můžete nastavit opravdu hromadu různých věcí a akcí, které vám často dokáží automaticky na pozadí zjednodušit život. Rozhodně se tedy nebojte experimentovat a jakmile si uvědomíte, že by se vám nějaká automatizace hodila, tak si ji jednoduše zkuste naprogramovat. Jak můžete vidět výše, rozhodně se nejedná o nic složitého.