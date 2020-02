Štěstí v neštěstí: Cestující na lodi izolované kvůli koronaviru dostanou zdarma 2000 iPhonů

Koronavirus se stále nedaří izolovat a zpomalit jeho šíření. Vlády jednotlivých zemí naopak podnikají stále drastičtější kroky a krizový stav vyhlásila již dokonce i Světová zdravotnická organizace. Ač je situace pro mnoho obyvatelů na pevnině jistě nepříjemná, o to hůře na tom jsou pasažéři japonské výletní lodi Diamond Princess, která zůstala kvůli nákaze v karanténě a již několik týdnů kotví v přístavu Jokohama. Alespoň částečnou úlevu pro cestující nabízí japonská vláda, která lodi poskytne až 2 tisíce iPhonů.

Fotogalerie diamond princess 2 diamond princess 3 diamond princess 4 diamond princess 5 +3 Fotek diamond princess 8 diamond princess Vstoupit do galerie

O šíření koronaviru, který naplno propukl v čínském wu-chanu před necelými dvěma měsíci, informujeme téměř pravidelně. Nákaza totiž ztrpčuje život jak jednotlivcům a obyvatelům země, tak společnostem, které musely uzavřít řadu továren a obchodů. O poznání horší situaci ale zažívají cestující na výletní lodi Diamond Princess, která měla s turisty zakotvit v Japonsku. Na palubě však propukla panika po několika podezřeních na nákazu, a tak byla celá loď izolována a dosud je držena v karanténě v přístavu Jokohama. A to i s víc než 3700 osobami, které se momentálně na palubě nachází. Japonská vláda ale naštěstí přišla s řešením, jak cestujícím mírně ulevit a zároveň jim umožnit lepší komunikaci s úřady a zejména doktory.

Loď Diamond Princess tak obdrží až 2 tisíce iPhonů, které budou následně rozdány pasažérům a posádce. S návrhem přišlo ministerstvo zdravotnictví, podle nějž smartphony přispějí k efektivnější komunikaci s doktory, a to pomocí speciální aplikace. Možná si říkáte, že telefon má nejspíše každý na palubě, avšak důvod k tomuto kroku je poměrně prostý. Zmíněná aplikace se totiž nachází pouze v japonském App Storu a Google Play, zatímco spousta pasažérů pochází z jiných zemí, a k lokální verzi by tak neměla přístup. Rozdat japonské iPhony bude tak daleko snazší a pragmatičtější. Zda budou cestující muset telefony vrátit je zatím otázkou, avšak vzhledem k nákaze a případné kontaminace to nejspíš nebude třeba.