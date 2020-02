Soudní bitva mezi Applem a jeho bývalým vývojářem procesorů pro iPhony nebere konce

Je to již pár měsíců, co jsme informovali o sporu Applu a bývalého zaměstnance Gerarda Williamse III, který si těsně po opuštění pracovní pozice u jablečné společnsoti založil vlastní společnost Nuvia. Technologický gigant však v tomto kroku viděl nebezpečnou konkurenci a Gerarda obvinil především z krádeže duševního vlastnictví a využitých technologií. Od té doby sice již nějaká doba utekla a pomalu to vypadalo, že se dlouhodobé neshody podaří urovnat, avšak opak je pravdou a Williams ještě přilívá olej do ohně.

Soudních sporů má jablečná společnost poslední dobou až nad hlavu a spor s bývalým zaměstnancem Gerardem Williamsem III, který u technologického giganta 9 let fungoval jako architekt procesorů řady A (využívaných například u iPhonů či iPadů), se nejspíše brzy stane jednou z nekonečných, táhlých pří. Gerard totiž opustil Apple v březnu loňského roku a obratem si založil vlastní firmu Nuvia, jež se zaměřuje zejména na výrobu serverových čipů s vyšší mírou bezpečnosti než je tomu u konkurence v podobě AMD a Intelu. To jablečnou společnost však rozlítilo natolik, že Williamse obvinila rovnou z několika přešlapů, včetně krádeže již využitých technologických postupů, a v prosinci loňského roku ho zažalovala. V nedávném soudním přelíčení se ale bývalý zaměstnanec hájil tím, že se Apple nekale pokoušel přetáhnout pracovníky jeho společnosti a souvisle nabourával snahu o vývoj nových technologií, čímž brzdil inovace.

Podobnými argumenty se oháněla také jablečná společnost, podle níž se Williams na odchod dlouhou dobu připravoval, zneužíval svého postavení a přemlouval zaměstnance společnosti, ať se přidají do nově vzniklého startupu. Zatím to však vypadá, že má Apple navrch, jelikož pomyslně vyhrál již dvě předběžná soudní slyšení, zatímco Williams pouze jedno. To ho staví do poměrně špatné situace, avšak pořád má šanci zvítězit. Stačí mu dokázat, že jablečná společnost drží své zaměstnance v šachu víc než má právo a brání jim v zakládání nových firem, nebo uplatnění svého talentu u konkurence. Uvidíme, jak se celý spor nakonec vyvine, ale na finální výrok soudce si ještě nějakou dobu pravděpodobně počkáme.