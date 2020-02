iPhony 12 zřejmě neumožní využít plný potenciál 5G sítí

Podpora 5G sítí bude bezesporu jedno z největších novinek letošních iPhonů 12. Podle čím dál většího množství zpráv se však zdá, že tato podpora nebude zcela plnohodnotná, jelikož iPhony nebudou zřejmě obsahovat či ppdoprovat veškeré technologie umožňující využití 5G sítí naplno. To nyní potvrdil i přední Apple analytik Ming-Chi Kuo.

Apple je podle Kua rozhodnut do iPhonů 12 nepřidat podporu multi-anténnímu komunikačnímu systému 2×2 MIMO, což bychom mohli pocítit u uploadu dat. Ten by totiž měl být kvůli absenci podpory 2×2 MIMO pomalejší, kvůli čemuž by doba potřebná pro upload dat mohla narůst. Je však potřeba zdůraznit, že kromě podpory různých technologií je velmi důležité i to, jak se postaví obecně k podpoře 5G sítí operátoři po celém světě. Pokud se totiž z jejich strany nedočkáme kvalitního pokrytí, absence jakýchkoliv vychytávek u iPhonů nás nebudou muset mrzet, jelikož bychom je na špatně pokryté 5G sítí stejně neměli šanci naplno využít.

Fotogalerie iphone 12 7 iphone 12 6 iphone 12 5 iphone 12 4 +4 Fotek iphone 12 3 iphone 12 2 iphone 12 1 Vstoupit do galerie

Je otázkou, jak budou operátoři na příliv mnoha nových smartphonů s podporou 5G sítí v následujících měsících reagovat. Faktem totiž je, že mnozí z nich se s veřejností s informacemi ohledně zavádění 5G příliš nedělí a když už, veskrze se jedná o zprávy o probíhajících testech doplněné o neurčité sliby o spuštění novinky. Už nyní je však jasné, že na skutečně kvalitní pokrytí 5G sítěmi si bude muset celý svět minimálně pěkných pár let kvůli složitosti a nákladnosti celé technologie počkat. S nynějším LTE připojením se tedy ještě rozhodně loučit nemusíte.