Apple Watch pomohly zachránit život teprve třináctiletého chlapce

Jablečné hodinky Apple Watch se v minulosti již několikrát osvědčily jako nezbytný pomocník v každodenních situacích, který značně ulehčuje život a především omezuje nutnost neustále interagovat s telefonem. Přesto však obsahují něco, čím se konkurence jen tak chlubit nemůže a tím je plejáda aplikací pro monitorování zdravotního stavu, možnost měřit si EKG nebo detekovat nejrůznější srdeční choroby. Hodinky takto zachránily již nespočet životů a nyní si na konto připisují další, tentokrát v americké Oklahomě.

Apple Watch lze využít k mnoha různým účelům a jedním z nich je i aktivní monitorování zdravotního stavu, v čemž zařízení exceluje. To dokazují také případy z minulosti, kdy hodinky zachraňovaly životy, ať už pomocí SOS funkce nebo detekce srdečních chorob a jejich potenciálních následků. Nynější případ, na nějž upozornila matka mladého chlapce, se odehrál v Oklahomě v dubnu roku 2018 a svým příběhem se příliš neliší od ostatních. Třináctiletý školák Skylar zrovna seděl ve třídě, když jeho Apple Watch detekovaly tep přes 190 úderů za minutu. Skylar okamžitě zaslal SMS zprávu své matce Liz a přiložil k ní screenshot naléhavého upozornění z hodinek. Ta si svého syna neprodleně vyzvedla ze školy a jela s ním na pohotovost, kde chlapci byla diagnostikována superventrikulární tachykardie. Jedná se o onemocnění, které často vyústí v nepřiměřeně vysoký tep, a to i při klidových činnostech.

Skylar okamžitě podstoupil operaci, která trvala 7 a půl hodiny a měla zajistit stabilní rytmus srdce. Ten se měl ještě před ní v určitých okamžicích šplhat až na úroveň neuvěřitelných 280 tepů za minutu, což jej už ohrožovalo i na životě. Vše naštěstí proběhlo hladce, a to i díky Apple Watch, které nemoc odhalily včas a nejspíše Skylarovi ušetřily minimálně hezkých pár komplikací. Za hodinky je nesmírně vděčná celá chlapcova rodina, která při koupi ani netušila, jak velký dopad na jejich životy bude zařízení mít. „Kdybych ty hodinky nekoupila, nejspíše bychom na to nikdy nepřišli. Vlastně ani nevím, jak dlouho jeho potíže trvaly a kam až by to zašlo. Naštěstí se teď Skylar bude moci věnovat běžným sportům a činnostem bez omezení,“ vyjádřila se Liz. Situace byla natolik překvapivá a markantní, že dokonce donutila ke koupi Apple Watch i několik dalších spolužáků a učitelů. Rozhodně se tak jedná o dalších úspěch Applu a důkaz, že zařízení zkrátka za tu investici stojí.