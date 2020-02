Apple investorům: Kvůli koronaviru nedokážeme splnit naše cíle pro Q1 2020

Jestli něco v posledních dnech doopravdy hýbe světem, tak je to právě koronavirus. Kromě toho, že se jedná o velkou hrozbu pro lidstvo jako takové, tak kvůli něj dochází také k omezení či úplnému pozastavení výroby některých firem. Negativní vliv koronaviru bohužel nedokáže změnit ani jedna z největších společností na světě, kterou je Apple. Ta se ve své poslední zprávě věnuje investorům a vzkazuje jim vcelku důležité zprávy, které se týkají nesplnění cílů pro první kvartál roku 2020, a to hned ze dvou důvodů.

I přesto, že se lidé a pracovníci v Číně po oslavách nového roku vracejí zpět do starých kolejí, tak to bohužel vypadá na vcelku pomalejší návrat a nemůže za to nic jiného, než právě koronavirus. I přesto, že jsou veškeré fabriky pro výrobu iPhonů umístěny mimo provincii Hubei, odkud koronavirus pochází, a i přesto, že jsou všechny tyto fabriky již otevřeny, tak se nedá počítat s výrobou a prodejem slíbeného počtu iPhonů. Apple uvádí, že je pro něj velmi důležité zdraví zaměstnanců, kteří na výrobě iPhonů pracují. To je první důvod, kvůli kterému nejspíše nedojde k naplnění cílů jablečné společnosti pro první čtvrtletí roku 2020. Druhým důvodem k nesplnění cílů je fakt, že poptávka po jablečných zařízeních spadla v Číně na bod mrazu, a to kvůli zavření prakticky všech Apple Storů. Již brzy by se sice některé čínské Apple Story měly otevřít, avšak pouze v omezenou dobu. Jablečná společnost navíc v budoucích dnech v Apple Storech neočekává bůhvíjak velké návštěvy.

Na druhou stranu však Apple uvádí, že jinde ve světě je poptávka po iPhonech stále vysoká a v souladu s očekáváním společnosti. Celá situace se samozřejmě může různě vyvíjet, a to klidně z hodiny na hodinu. Kalifornský gigant však raději investory upozornil, aby neměl z ostudy kabát, a aby bylo vše uvedeno na pravou míru. Další informace ohledně plnění cílů by měl Apple vydat nejdříve v květnu letošního roku. V závěru zprávy se opět opakuje, že největší prioritou společnosti Apple je především zdraví jeho zaměstnanců a dalších lidí, se kterými pracuje. Doufejme tedy, že již brzy budou veškeré trable spojené s koronavirem minulostí.