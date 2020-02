7 aplikací a her na Mac App Store a Steamu, které získáte zdarma nebo se slevou (14. 2. 2020)

Pravidelně vám přinášíme seznam několika zajímavých macOS aplikací a her z Mac App Storu a ze Steamu, které jsou v daný den zdarma či za zvýhodněnou cenu. Pro dnešní den si však uvedeme pouze aplikace, které v době psaní článku byly na Mac App Store ve slevě. Snažíme se vybírat jen ty nejzajímavější, které by vám mohly být k užitku. Bohužel, může se stát, že aplikace opět sklouzne k původní ceně, což však neovlivníme. Aplikaci získáte tak, že kliknete na její název.

Zakoupením aplikace Earth 3D – World Atlas získáte perfektní atlas světa, který vás naučí spoustu informací z oblasti zeměpisu. Tento atlas je totiž vybaven 3D modely nejznámějších reálií, o kterých vám poskytne dodatečné informace navíc. V aplikaci se nachází více než 2600 geografických objektů a více než 500 reálií.

Původní cena: 79 Kč (25 Kč)

Jablečné počítače jsou častokrát vybaveny poměrně malým úložištěm, které se vám může velice rychle zaplnit. Pokud vás tento problém sužuje, možná byste mohli vyzkoušet aplikaci Disk Analyzer Pro. Tento nástroj proskenuje disk vašeho jablečného počítače a dokáže se postarat o odstranění přebytečných a dočasných souborů.

Původní cena: 129 Kč (25 Kč)

Ve Hře Gone Home se vžijete do role muže, který se po roce stráveném v cizině vrátil do svého rodného domu. Problém však je, že je dům kompletně prázdný a vaše rodina bez jediné zprávy zmizela. Dokážete v této částečně logické hře vyřešit záhadu onoho zmizení a odhalit jedno obrovské tajemství?

Původní cena: 379 Kč (129 Kč)

Aplikace IP Menu jako taková toho spoustu nenabízí. Disponuje totiž pouze jedinou funkcí, kterou je zobrazení vašich IP adres. Na ty se můžete podívat přímo z horního menu baru, což vám mnohdy dokáže ušetřit spoustu času.

Původní cena: 49 Kč (25 Kč)

Dokumenty ve formátu XML se v posledních několika letech těší obrovské popularitě. Pro někoho však může být náročné se v těchto souborech vyznat a dokázat mezi nimi číst. Tento problém vcelku spolehlivě řeší aplikace Raw Dog XML Viewer, která vám v bočním okně rozdělí dokument na jednotlivé tagy, díky čemuž získáte daleko lepší přehlednost.

Původní cena: 129 Kč (49 Kč)

V dobrodružné adventuře We Were Here Together otestujete své kooperační schopnosti, jelikož hru musíte hrát s některým z vašich přátel. V tomto herním titulu musí dva hráči co možná nejlépe spolupracovat, jelikož je před nimi pouze jediný cíl – utéct ze strašidelného domu. Při průběhu hrou se navíc nevyhnete několika hádankám, které procvičí vaše logické myšlení.

Původní cena: 12,99 € (9,74 €)

Pamatujete si na legendární hru Keep Talking and Nobody Explodes? V této hře jste vystaveni nebezpečné bombě, která je připravena každou chvíli bouchnout. Na druhé straně se však nachází pyrotechničtí experti (vaši přátelé), kterým bombu do detailu popíšete a oni vám poradí s jejím zneškodněním.

Původní cena: 14,99 € (7,49 €)