Macy jsou čím dál častěji terčem počítačových virů

Počítače od Applu ohrožují počítačové viry čím dál častěji. Alespoň to vyplývá z dat vývojářské firmy Malwarebytes, která provozuje stejnojmenný antivirový software. Data, která tato firma v souvislosti s viry cílícími na Macy zveřejnila, jsou přitom skutečně zarážející a to i přesto, že jsou získána “jen” analýzou dat získaných antivirovým programem Malwarebytes.

Podle Malwarebytes se četnost virových útoků cílících na macOS zvýšila v loňském roce o těžko uvěřitelných 400 %, kvůli čemuž se staly Macy z hlediska virů ohroženějšími než počítače s Windows. To však není na druhou stranu ničím příliš překvapivým, jelikož celá řada průzkumů prováděná v uplynulých měsících ukázala, že jsou Macy pro hackery vzhledem k jejich využívání ve firmách či na vysokých pracovních postech čím dál tím lákavějšími cíli. Co se pak týče přesných typů virů, antivirový software Malwarebytes zachytil v loňském roce například na 30 milionů adware útoků (viry zaměřené na zobrazování různých reklam) cílících na Mac oproti 24 milionům adware útoků na Windows.

Ačkoliv nejsou zprávy ohledně zvýšeného počtu útoků na Macy ničím veselým, běžné jablíčkáře stresovat nemusí. Vývojáři totiž jedním dechem dodávají, že naprostá většina virů se do Maců dostává kvůli neuváženému jednání jejich majitelů, kteří se rozhodnou pro instalaci neověřených softwarů, jenž právě viry obsahují. De facto jim tedy sami otevřou vrátka do svých počítačů, aniž by to tušili. Podobnému přešlapu se dá přitom velmi jednoduše zabránit stahováním všech aplikací z App Store, potažmo stahováním jen 100% ověřených aplikací mimo něj. Jinými slovy – pokud najdete na internetu zajímavou macOS aplikaci, ale nejste si jistí její spolehlivostí, rozhodně se do její instalace nepouštějte.