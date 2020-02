Facebook začal v Česku a na Slovensku bojovat proti dezinformacím

Dezinformace jsou poslední dobou doménou jak politických rozhovorů, tak problémů v technologickém světě a není se čemu divit. Falešné zprávy dokáží zmanipulovat masy lidí a o to horší situace nastává v případě, že se virálně šíří na sociálních sítích. Facebook do boje proti dezinformacím vyrazil již před nějakou dobou, ale až nyní se tato iniciativa dostala i do České republiky a na Slovensko. Program prověřování zpráv tedy bude plnohodnotně fungovat i u nás a brzy se rozšíří do celého světa.

Jak jistě víte, boj proti nepravdivým či tendenčním zprávám neustále sílí, a to především díky iniciativě mediálních a technologických gigantů, jako je například Facebook. Ten se v této problematice angažuje již hezkých pár let, ale až nyní se program pomalu rozšiřuje do celého světa. Mezi další země, kde se budou informace ověřovat tak nově spadá i Česká republika a Slovensko. Za správnost údajů a informací bude ručit jak francouzská tisková agentura AFP, tak nezávislí kontroloři, jiným slovem fact-checkeři, ze všech koutů světa, kteří dohlíží na potenciální šíření dezinformace, vyhodnocují jejich následky a snaží se jim předejít. Jednou z nejkritičtějších kategorií je tak právě News Feed, kde se zobrazují nejnovější příspěvky, a pomocí něhož se zprávy mohou virálně šířit.

„Pokud fact-checker označí zprávu jako nepravdivou, News Feed ji začne automaticky zobrazovat níže a nedá jí taková prostor. Díky tomu se výrazně sníží počet uživatelů, kteří zprávu uvidí a mohou ji potenciálně šířit dál. Stránky a domény záměrně vyvěšující dezinformace navíc přijdou o monetizaci, možnost inzerování a zároveň budou mít ztížené podmínky pro oslovování dalších lidí. Facebook zároveň uživatele upozorní, že je zpráva falešná, a to ještě před dalším sdílením,“ vyjádřil se Facebook. Konec konců, jedná se o megalomanský projekt, který brzy nabude celosvětových rozměrů. Společnost aktivně spolupracuje s více než 50 partnery ve 40 jazycích a snaží se program zaštiťovat kdekoliv to jen jde. A není divu, v případě koronaviru se naplno ukázalo nebezpečí dezinformací, kdy se začaly objevovat nejrůznější konspirační teorie, které uživatelé s chutí sdíleli dál, a nezáměrně tak šířili lež.