7 her a aplikací, které dnes na iOS získáte zdarma nebo se slevou (12. 2. 2020)

Připravili jsme pro vás ty nejzajímavější aplikace a hry, které jsou v dnešní den zcela zdarma. Bohužel se může lehce stát, že některá aplikace bude opět za plnou cenu. My to žádným způsobem nemůžeme ovlivnit a chtěli bychom vás ujistit, že aplikace byla zdarma v době psaní článku. Aplikaci stáhnete tak, že kliknete na název aplikace.

Není žádným tajemstvím, že nativní řešení budíku v operačním systému iOS je oproti své konkurenci poměrně pozadu. Pokud tedy sháníte jiný budík, možná byste měli vyzkoušet aplikaci Step Out! Smart Alarm Clock, který je poměrně unikátní. Abyste totiž hrající alarm vypnuli, musíte urazit pár kroků, což vás donutí se z postele zvednout.

Původní cena: 49 Kč (25 Kč)

Pokud jste v nedávné době začali cvičit a započali jste tak svou dlouhou cestu za lepší postavou, mohla by vám přijít vhod aplikace BodyShapr: Body Progress Photo. Tato aplikace vám usnadní tvorbu snímků, které poukazují na vaši podobu před cvičením a po něm.

Původní cena: 79 Kč (49 Kč)

Jak již samotný název napovídá, ve hře Frog Lady se vžijete do žabí samičky, před kterou leží prostý, avšak ne úplně jednoduchý úkol. Vaším cílem totiž je posbírat co nejvíce mincí, přičemž se ale budete muset vyhýbat padajícím kapkám deště. Za nasbírané mince si následně můžete odemknout další postavy a neustále vylepšovat svůj dosavadní rekord.

Původní cena: 25 Kč (Zdarma)

V karetní hře Knights of the Card Table se podíváte do více než sto žalářů, které jsou rozprostřeny na třech různých světech. V samotných žalářích se utkáte s několika nepřáteli, na které vám budou muset stačit pouhé karty. Ve hře je nejvíce důležitá taktika, protože i jediná chyba vás může stát život.

Původní cena: 129 Kč (79 Kč)

Zakoupením aplikace SmileyKey Pro: Smiley Keyboard pro váš iPhone nebo iPad získáte další klávesnici, která vám přidá přístup k několika smajlíkům. Konkrétně se jedná o více než 250 smajlíků, kteří jsou tvořeni z určitých znaků. V níže přiložené galerii si je můžete prohlédnout.

Původní cena: 99 Kč (25 Kč)

Jestliže se zajímáte o meditaci a hypnózu, nebo byste rádi tyto aktivity vyzkoušeli, nabízí se vám spousta možností. Jednou z nich je stažení aplikace Easy Meditation & Hypnosis, která vás meditací provede a značně vám pomůže v navození klidu vaší mysli. Jedná se také o perfektní způsob relaxace a také dokáže posloužit při plnění vašich cílů.

Původní cena: 25 Kč (Zdarma)

Zakoupením aplikace Amazing Layout Maker for Instagram získáte perfektní nástroj, který vám usnadní tvorbu vašich instagramových příspěvků. Tato aplikace vám totiž usnadní dodat vašim příspěvkům profesionální filtry, nálepky a perfektně poslouží při tvorbě koláží.

Původní cena: 49 Kč (25 Kč)