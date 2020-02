Apple se pokusí pozvednout využití GPS na novou úroveň

Chuť inovovat Apple dle všeho stále ani trochu neztrácí. Nedávno si totiž zažádal u amerického FCC o možnost nainstalovat nová zařízení pro testování systémů GPS. Konkrétně se tato žádost týká výhradně Apple Parku a jeho bezprostředního okolí, tudíž lze jen hádat, co má společnost za lubem.

Co se GPS týče, Spojené státy jsou v této otázce poměrně nekompromisní a každý zájemce o případné experimenty s vysílači a frekvencemi musí nejprve zažádat o příslušná povolení pod taktovkou zákona o rádiových komunikacích. Nejinak je tomu i u Applu, který se obrátil na FCC a NTIA, tedy úřady dohlížející na telekomunikace a výměnu informací, s žádostí o potvrzení možnosti testovat nové systémy. O přímé oslovení vládních agentur se konkrétně zasloužil Harsha Hanumanthaiah, jeden ze systémových inženýrů, který na správě a návrhu bezdrátových řešení pracuje. Apple má v plánu především protěžovat stávající technologie, zkoumat jejich možnosti a případně přicházet s novými inovacemi. Žádost se týká následujících dvou let a vysílače Metro GNSS, který zesiluje signál a v experimentech by měl hrát klíčovou roli.

FCC a NTIA udělují podobné výjimky jen málokomu a zažádat o podobné privilegium bývá mnohdy poměrně náročné. Dotyčná společnost totiž musí nejprve upřesnit místo, kde bude zařízení operovat a důvod jeho využití. Úřady následně po zhodnocení žádosti přistoupí k testovací licenci, která zajistí možnost po stanovenou dobu s vysílačem manipulovat a využívat ho k pokusným účelům. Podle oficiálního prohlášení chce Apple průběžně zlepšovat a inovovat stávající služby a zároveň překračovat limity, které stávající technologie nabízí. Kdoví, možná se Apple Park jednou stane centrem dalšího průlomového objevu, který společnost postupně zařadí do své nabídky. Ostatně, technologický gigant již jednou licenci obdržel, a to při testování spotřebních rádií a jejich následné implementaci.