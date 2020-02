7 aplikací a her na Mac App Store a Steamu, které získáte zdarma nebo se slevou (11. 2. 2020)

Pravidelně vám přinášíme seznam několika zajímavých macOS aplikací a her z Mac App Storu a ze Steamu, které jsou v daný den zdarma či za zvýhodněnou cenu. Pro dnešní den si však uvedeme pouze aplikace, které v době psaní článku byly na Mac App Store ve slevě. Snažíme se vybírat jen ty nejzajímavější, které by vám mohly být k užitku. Bohužel, může se stát, že aplikace opět sklouzne k původní ceně, což však neovlivníme. Aplikaci získáte tak, že kliknete na její název.

Stažením aplikace ImageSize – Resize Photos získáte perfektní a především jednoduchý nástroj, který vám pomůže se změnou rozlišení u vašich fotografií. Aplikace si totiž poradí se změnou rozlišení, převedením formátů, kompresí velikosti a přejmenováním až tisícovky souborů zároveň.

Původní cena: 99 Kč (Zdarma)

Pokud hledáte aplikaci, která by vám dokázala vyčistit disk vašeho Macu od přebytečných souborů a analyzovat soukromí na internetu, poté by vám rozhodně neměla utéct dnešní sleva na aplikaci Tweak and Tuneup. Tento nástroj dokáže najít například duplicitní soubory, chybová hlášení, dočasné soubory a ostatní balast, který pouze zbytečně zabírá místo.

Původní cena: 99 Kč (25 Kč)

Schází vám na vašem jablečném počítači klasický Total Commander, který slouží pro lepší správu souborů? Jako vhodná alternativa se jeví aplikace MaCommander 2, která je ke dnešnímu dni navíc zcela zdarma. V níže přiložené galerii si můžete prohlédnout, jak aplikace vypadá a jak funguje.

Původní cena: 499 Kč (Zdarma)

Zakoupením aplikace Templates for Google Docs – GN si zpřístupníte více než 400 šablon pro Google Docs, přes 60 šablon pro Google Sheets a okolo 500 šablon pro Google Slides. Tyto šablony se pyšní vytříbeným designem, který vdechne vašim dokumentům zbrusu novou tvář.

Původní cena: 499 Kč (49 Kč)

Ve hře Moon Hunters se se svým hrdinou můžete spojit až s třemi dalšími hráči a v režimu kooperace prozkoumávat tajuplný svět zvaný Mesopotamian. Ten je navíc při každé nové hře jinak vygenerovaný, tudíž na vás pokaždé čeká nová zkušenost. Vaším cílem bude se vypořádat s monstry, které zamořily celou zemi chaosem a infekcí, a opětovně nastolit přirozenou rovnováhu.

Původní cena: 12,49 € (1,87 €)

Populární hra Euro Truck Simulator 2 je opět ve slevě. Pokud hledáte kvalitní oddechovou hru, kterou budete moci hrát dlouhé hodiny po večerech, poté byste rozhodně měli zvážit koupi tohoto simulátoru. V této hře se stanete řidičem kamionu, jehož úkolem je vybudovat perfektní přepravní společnost dominující Evropě.

Původní cena: 19,99 € (4,99 €)

Pokud nemáte zájem o práci řidiče kamionu napříč celou Evropou, ale raději byste se podívali cesty v Americe, poté je tady pro vás hra American Truck Simulator. Princip této hry je úplně stejný, akorát zde si budete moci užít prostředí písečné Nevady, ohromující Grand Canyon a slunečnou Kalifornii.