Test rychlosti: Jak si vede iPhone s iOS 13.3.1 ve srovnání s iOS 13.4 Beta 1

Před pár dny vydal Apple první veřejnou betu iOS 13.4. Kompletní výčet novinek můžete zjistit zde. Beta byla uvolněna přibližně týden po vydání ostré verze iOS 13.3.1. Právě s tímto systémem opět kanál iAppleBytes porovnal plynulost systému. Dělo se tak tradičně na iPhonech SE, 6s, 7, 8 a XR. Jak si teda první beta iOS 13.4. vede?

Začátek vypadá slibně, neboť celý systém naskočil na iPhonu SE o něco rychleji na první betě. Tradičně je třeba se spíše zaměřit na spouštění aplikací třetích stran, kde je plynulost systému nejviditelnější. Zde je to přibližně remíza. O něco rychleji se ale spouští YouTube na aktuálním iOS. Na betě je zase rychleji vidět domovská obrazovka Facebooku či Twitteru. Úvodní obrazovku na iPhonu 6s můžeme vidět opět o zlomek sekundy rychleji na betě iOS 13.4. Pokud jde o prohlížení internetu, to se zdá býti příjemnější na aktuální verzi systému. Podobně je to i u aplikací YouTube, Facebook, Twitter či Instagram, které se spouští o něco svižněji na iOS 13.3.1.

Po zapnutí iPhonu 7 můžeme vidět rychleji úvodní obrazovku pro změnu na aktuálním iOS, a to přibližně o sekundu. Většina aplikací třetích stran ale naskakuje o pár desetin sekundy rychleji na první betě iOS 13.4. U iPhonu 8 s čipem A11 Bionic můžeme iOS 13 zpozorovat rychleji na nejaktuálnější verzi systému. Ve většině případů platí, že u novějších iPhonů jsou rozdíly menší a menší, a to u iPhonu 8 platí. Nejviditelnější rozdíl byl asi u Snapchatu, který se otevřel rychleji na iOS 13.3.1. U rok a pár měsíců starého iPhonu XR naskočil systém rychleji na první betě. YouTube se ale o vteřinu rychleji spustil na aktuálním systému. O něco rychleji se spouští i ostatní aplikace. U tohoto modelu můžeme vidět výjimku ze situace, kterou uvádím výše. Nicméně je třeba mít na paměti, že se jedná pouze o první betu. Apple bude v následujících týdnech či možná měsících systém upravovat a my můžeme doufat, že se zlepší po všech směrech. Na test samotný se můžete podívat pod tímto odstavcem. Vyzkoušel někdo z vás první betu iOS 13.4?