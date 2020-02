Jak nastavit rychlé navigování domů a do práce v Google Maps

Pokud používáte aplikaci Google Maps jakožto primární aplikaci pro navigování a zobrazování map, tak by se vám určitě mohl hodit tento trik. V rámci Google Maps si totiž můžete jednoduše nastavit rychlý přístup k adrese domů a do práce. Kdykoliv to bude třeba, můžete se po nastavení těchto adres nechat pomoci dvou klepnutí navigovat do práce, anebo domů. Chcete-li zjistit, jak tyto adresy nastavit, a jak k nim rychle spustit navigování, tak dočtěte tento článek ať do konce.

Pro nastavení domovské a pracovní adresy přejděte na vašem iPhonu, popřípadě na iPadu, do aplikace Google Maps. Jakmile tak učiníte, tak v levém horním rohu klepněte na ikonu tří čar. Z menu poté vyberte první možnost Nastavení, a poté přejděte do sekce Dojíždění. Tady už jen stačí, abyste si po kliknutí na možnost Domov nastavili domovskou adresu, a poté po kliknutí na možnost Práce pracovní adresu.

Pro rychlé spuštění navigace domů anebo do práce máte k dispozici hned několik možností. Nejrychlejší z nich spočívá v tom, že na domovské obrazovce silně zatlačíte (anebo podržíte) prstem na ikonu aplikace Google Maps, čímž se otevře rychlá nabídka. Zde už jen stačí klepnout na možnost Domov nebo Práce. Dále můžete navigací rychle spustit přímo v aplikaci pomocí “štítku” pod vyhledávacím polem, anebo stačí do tohoto pole napsat “domov” či “práce”. Aplikace Google Maps se navíc bude postupně učit to, v kolik hodin a kam vyrážíte, a podle toho vám po nasednutí do auta bude zobrazovat notifikace pro rychlé spuštění navigace.