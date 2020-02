Apple zřejmě na jaře představí mnoho aktualizovaných Maců

První letošní Keynote přinese kromě představení iPhonu 9 velmi pravděpodobně i odhalení celé řady aktualizací Maců. Jablíčkáři po celém světě totiž začali v posledních dnech narážet na oficiálním Online Storu Applu na to, že u mnohých jablečných počítačů se jejich dodací doba zničehonic prodloužila z několika dní až na dlouhé týdny – konkrétně na březen. A jelikož má právě v tom proběhnout první letošní Keynote, nebylo by ničím překvapivým, kdyby začal Apple pomalu stahovat staré modely ze své nabídky.

Výrazně horší dostupnost Apple produktů před představením jejich nové generace se stala za poslední roky již takovým standardem, že právě díky němu mnozí fanoušci Applu s předstihem blížící se novinky odhalují. “Propálit” se tímto způsobem podařil třeba i nedávno vydaný externí displej od LG, který Apple prodává ve svých Online Storech jakožto doplněk k Macům a iPadům. Zabrousíme-li dál do minulosti, narazíme v ní třeba na podobné odhalení vylepšených MacBooků Air či iPadů mini 5 v loňském roce.

Poměrně zajímavé je, že se dostupnost Maců v Online Storech po celém světě zhoršuje relativně ve velkém. Dle zpráv ze zahraniční se totiž projevuje u 13” i 16” MacBooků Pro, některých konfigurací MacBooku Air či 21,5” iMacu v nejlevnější verzi. Naopak takový iMac Pro, který by si upgrade zasloužil vzhledem ke svému stáří jako sůl se zatím zřejmě aktualizace nedočká – respektive alespoň podle jeho stále dobré dostupnosti jí nic nenaznačuje. Pokud se tedy chystáte na koupi nového Macu, doporučujeme raději ještě pár týdnů počkat. V ideálním případě si totiž budete moci vybrat buď z lepších nových Maců, nebo ze starších Maců za nižší cenu. Bohužel, co vše by mohly nové Macy přinést za vylepšení v tuto chvíli říci nelze. Spekuluje se sice o nasazení laptopové verze Magic Keyboard, která byla použita poprvé u 16″ MacBooku, avšak potvrzení světu poskytne až samotný Apple.