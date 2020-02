7 her a aplikací, které dnes na iOS získáte zdarma nebo se slevou (10. 2. 2020)

Připravili jsme pro vás ty nejzajímavější aplikace a hry, které jsou v dnešní den zcela zdarma. Bohužel se může lehce stát, že některá aplikace bude opět za plnou cenu. My to žádným způsobem nemůžeme ovlivnit a chtěli bychom vás ujistit, že aplikace byla zdarma v době psaní článku. Aplikaci stáhnete tak, že kliknete na název aplikace.

Napadlo vás někdy, jak by vypadala mapa světa a v jakém politickém režimu bychom se nyní nacházeli nacházeli, kdyby se některé události v historii odehrály trošku jinak? Přesně tuto možnost pohledu vám nabídne hra Twilight Struggle, kde můžete doslova přepsat dějiny lidstva.

Původní cena: 179 Kč (99 Kč)

Fotogalerie Aplikace se slevou – Twilight Struggle 1 Aplikace se slevou – Twilight Struggle 5 Aplikace se slevou – Twilight Struggle 4 Aplikace se slevou – Twilight Struggle 3 +2 Fotek Aplikace se slevou – Twilight Struggle 2 Vstoupit do galerie

Ve hře Little Luca si všimnete, že z oblohy z ničeho nic zmizely všechny hvězdy. Vaším úkolem bude pomoci malému Lucovi v jejich hledání, které vyvrcholí opětovným nastolením rovnováhy tím, že vrátíte noční obloze její pravou tvář.

Původní cena: 25 Kč (Zdarma)

Fotogalerie Aplikace se slevou – Little Luca 1 Aplikace se slevou – Little Luca 2 Aplikace se slevou – Little Luca 3 Aplikace se slevou – Little Luca 4 Vstoupit do galerie

Pamatujete si ještě na rychlé vytáčení, které si můžete pamatovat například ze starších mobilních telefonů? Přesně tento zážitek vám na váš iPhone přinese aplikaec Quick Fav Dial – Smart Dialer. Jednoduše vám stačí nastavit akce na jednotlivá čísla a můžete v co nejkratším čase vytočit někoho z vaší rodiny či přátel.

Původní cena: 79 Kč (49 Kč)

Fotogalerie Aplikace se slevou – Quick Fav Dial - Smart Dialer 1 Aplikace se slevou – Quick Fav Dial - Smart Dialer 5 Aplikace se slevou – Quick Fav Dial - Smart Dialer 2 Aplikace se slevou – Quick Fav Dial - Smart Dialer 3 +2 Fotek Aplikace se slevou – Quick Fav Dial - Smart Dialer 4 Vstoupit do galerie

V logické adventuře Witch’s Pranks: Frog’s Fortune Adventure (Full) se vrhnete na pořádné dobrodružství, ve kterém na vás čeká spousta hádanek. Kdysi totiž zlá čarodějnice proměnila princeznu do žabí podoby a je jen na vás, zdali pro ni dokážete zajistit šťastný konec.

Původní cena: 129 Kč (79 Kč)

Fotogalerie Aplikace se slevou – Witch's Pranks: Frog's Fortune Adventure (Full) 1 Aplikace se slevou – Witch's Pranks: Frog's Fortune Adventure (Full) 2 Aplikace se slevou – Witch's Pranks: Frog's Fortune Adventure (Full) 3 Aplikace se slevou – Witch's Pranks: Frog's Fortune Adventure (Full) 4 +2 Fotek Aplikace se slevou – Witch's Pranks: Frog's Fortune Adventure (Full) 5 Vstoupit do galerie

Jestliže se řadíte mezi vášnivé fanoušky inspirativních citátů, poté by ve vašem iPhonu či iPadu rozhodně neměla scházet aplikace Own Your Awesome – Inspiration. V té se totiž nacházejí stovky takovýchto motivujících citátů, které navíc můžete v rychlosti sdílet například na Facebooku nebo Instagramu. Dokonce si také můžete nastavit čas, ve který se vám pravidelně zobrazí nový citát.

Původní cena: 99 Kč (25 Kč)

Fotogalerie Aplikace se slevou – Own Your Awesome - Inspiration 1 Aplikace se slevou – Own Your Awesome - Inspiration 4 Aplikace se slevou – Own Your Awesome - Inspiration 2 Aplikace se slevou – Own Your Awesome - Inspiration 3 Vstoupit do galerie

Pokud hledáte nějakou skutečně jednoduchou aplikaci pro úpravu vašich fotografií, poté byste se přinejmenším měli podívat na Palettes – Photo Editor. Tato aplikace je vedena v minimalistickém designu, který osloví každého uživatele a nabídne vám spoustu možností se samotnou paletou barev.

Původní cena: 49 Kč (Zdarma)

Fotogalerie Aplikace se slevou – Palettes - Photo Editor 2 Aplikace se slevou – Palettes - Photo Editor 3 Aplikace se slevou – Palettes - Photo Editor 4 Aplikace se slevou – Palettes - Photo Editor 5 +2 Fotek Aplikace se slevou – Palettes - Photo Editor 1 Vstoupit do galerie

Ve hře Office Story si vyzkoušíte rozběhnout svou vlastní softwarovou společnost. Vaším cílem bude vybudovat bezkonkurenční obchodní impérium, které se pyšní několika pobočkami po celém světě. Při samotném hraní budete muset velice rozumně rozmýšlet nad vašimi akcemi, které mohou ovlivnit celou hru. Zvládnete proměnit garážový start-up ve prosperující globální společnost?

Původní cena: 99 Kč (Zdarma)