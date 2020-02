Recenze iRig Mic Cast HD: Zachyťte na iPhone hlas přesně tak, jak jej slyšíte

V dnešní recenzi se podíváme na externí mikrofon pro smartphony určený primárně pro záznam hlasu. Jednat se bude konkrétně o model iRig Mic Cast HD z dílny IK Multimedia, který nám na recenzi zapůjčila firma DISK Multimedia s.r.o. Jak tedy mikrofon v několikatýdenním testování obstál?

Balení

Mikrofon vám dorazí v červeno-bílé matné krabičce s jeho vyobrazením, brandingem výrobce, štítkem MFi a dalšími základními informacemi k produktu. Co se pak týče obsahu balení, kromě mikrofonu nalezete kabely micro USB – Lightning, micro USB – USB-C a pop filtr. Samozřejmostí je pak vcelku obsáhlý návod, který vás naučí s mikrofonem elementárně pracovat. Pokud však nejste technologická kopyta, zvládnete s ním pracovat v klidu i bez návodu.

Technické specifikace

Mic Cast HD je kapesní mobilní mikrofon určený primárně pro záznam mluveného slova, což se odráží i na jeho parametrech. Nabízí například vlastní 24bit/96kHz převodníky pro zajištění co nejvyšší kvality zvuku, možnost zvolení předního, zadního či všesměrového nahrávání či funkci pro eliminaci nežádoucích ruchů a šumů mimo osu. Ke smartphonu se připevňuje pomocí magnetu, kdy jedna jeho část je v těle mikrofonu a druhá pak pod krytem smartphonu, potažmo na jeho těle. Spodní stranu zdobí micro USB zdířka a zdířka pro 3,5 mm jack, do které lze zapojit klasická sluchátka a veškerý zvuk zachycený mikrofonem tak rovnou přes ně kontrolovat. U sluchátek pak lze přímo na mikrofonu navolit přímý či již zpracovaný výstup. Jablíčkáře pak potěší, že se jedná o MFi příslušenství. Cena mikrofonu je 3090 korun.

Testování

Výrobce uvádí, že mikrofon funguje prakticky se všemi aplikacemi pro záznam audia či videa. Pro testování jsem však raději zvolil aplikaci přímo od výrobce s názvem iRig Recorder. Fajn je, že s mikrofonem funguje bez jakékoliv komplikovaného párování. Zkrátka jí jen stáhnete do telefonu, spustíte, připojíte mikrofon a můžete začít nahrávat. Aplikace slouží jak k záznamu zvuku či videa, tak k jeho následným úpravám. Její prostředí je vcelku přehledné, díky čemuž je i jednoduchá na použití.

V aplikaci se zobrazuje po připojení mikrofonu v reálném čase zvuková stopa, kterou právě Mic Cast HD snímá. Díky tomu tak máte možnost její citlivost přizpůsobit buď snížením nebo zvýšením, které je možné jak přes aplikaci, tak přes boční tlačítka na mikrofonu. Je však trochu škoda, že si podobnou vychytávku neužijete i v případě přepínání předního, zadního a všesměrového nahrávání. To lze totiž regulovat jen přepínačem na mikrofonu. Zaznamenaný zvuk či video lze z aplikace exportovat v celé řadě formátů a to třeba i přes mail, DropBox, AirDrop a podobné možnosti. Moc se mi líbí, že jakmile chcete z aplikace exportovat vícero záznamů, soubory se automaticky zabalí do formátu .zip a vy tak rázem operujete jen s jedním souborem, byť větším.

Hlasový záznam, který je schopný iRig Mic Cast HD zaznamenat, je na opravdu velmi vysoké úrovni, která strká s přehledem do kapsy i nejnovější iPhony 11. V případě starších iPhonů je pak kvalita záznamu na jejich interní mikrofon v porovnání s iRig Mic Castem HD ještě propastnější. Obecně se dá říci, že jsem se za dobu testování nesetkal při nastavení nahrávání na běžné hodnoty s téměř žádným šuměním. V případě, že byl mikrofon nastaven nejvyšší citlivost, se sice šumění v záznamu objevilo, nebylo však rozhodně nikterak výrazné – tím spíš, když vezmu v potaz, jak tiché či vzdálené zvuky jsem byl schopný s tímto nastavením zaznamenat.

Co se týče nahrávání jiných zvuků než hlasu, ani v tom si Mic Cast HD nevede špatně. Tak přesvědčivě jako při záznamu hlasu na mě sice nepůsobil, nicméně stále je jeho záznam kvalitnější než záznam interních mikrofonů iPhonů – zejména pak starších modelů. Rozhodně bych se jej tedy nebál označit za vcelku univerzální hračku, která poslouží pro celou řadu úkonů, byť samozřejmě ne pro všechny zcela stoprocentně.

Mikrofon jsem testoval jak v interiéru, tak venku, přičemž v obou případech byl záznam zvuku velmi kvalitní. Na vysoké kvalitě venkovního záznamu má svůj podíl pop filter, který jednak tlumí důraz některých vyslovených písmen v záznamu (například p a b), ale taky vcelku dobře tlumí okolní vítr či dýchání. Jasně, takových výsledků jako s mrtvou kočkou s pop filtrem nedocílíte, nicméně při mírnějším větru či rozhovoru se zadýchaným a funícím člověkem vás na holičkách nenechá.

Resumé

Vynikající pomocník pro záznam hlasu.

Pokud hledáte kvalitní externí mikrofon pro smartphone k záznamu vysoce kvalitního hlasu, právě jste jej našli. iRig Mic Cast HD je totiž pro záznam hlasu ve všech možných formách skutečně vynikajícím pomocníkem, který strká do kapsy prakticky všechny interní mikrofony smartphonů a zvlášť pak ty v telefonech staršího data. Ať už tedy jste youtubery, vloggery, novináři či si jen chcete zaznamenat co nejkvalitněji obchodní schůzku či přednášku ve škole, iRig Mic Cast HD je pro tyto účely zcela ideální.